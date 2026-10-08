Bom tấn phòng vé của Thẩm Đằng đại diện Trung Quốc tranh giải Oscar

Ngày 7/10, tài khoản chính thức của bộ phim Once Upon a Time in the Middle East (tên tiếng Việt: Chào mừng đến Nhà hàng Long) bất ngờ công bố thông tin tác phẩm sẽ đại diện Trung Quốc đại lục tham gia cuộc đua tại hạng mục Phim truyện quốc tế xuất sắc của Oscar lần thứ 99. Đây được xem là một cột mốc đáng chú ý đối với bộ phim do đạo diễn Văn Mục Dã thực hiện và Thẩm Đằng đóng chính, đặc biệt sau hành trình phòng vé nổi bật trong năm 2026.

Ra mắt từ ngày 11/8, Once Upon a Time in the Middle East nhanh chóng trở thành một trong những phim ăn khách nhất năm tại thị trường Trung Quốc. Tính đến ngày 7/10, tác phẩm đã vượt 2,35 tỷ nhân dân tệ doanh thu phòng vé, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng phim có doanh thu cao nhất năm 2026 và dẫn đầu nhóm phim của mùa hè. Trên Douban, phim duy trì mức điểm 8,7, cho thấy tác phẩm không chỉ thu hút khán giả đại chúng mà còn nhận được phản hồi tích cực về nội dung.

Chào mừng đến Nhà hàng Long chính thức được chọn đại diện Trung Quốc đại lục tham dự cuộc đua Phim truyện quốc tế tại Oscar lần thứ 99.

Sự lựa chọn này cũng đưa Thẩm Đằng trở thành một trong những cái tên đáng chú ý trong hành trình quốc tế của điện ảnh Trung Quốc năm nay. Vốn được khán giả biết đến rộng rãi qua các vai diễn hài, nam diễn viên lần này đảm nhận nhân vật Xu Fu, một đầu bếp Trung Quốc đến Trung Đông làm việc với mong muốn kiếm tiền và giải quyết những gánh nặng cá nhân. Khi chiến tranh bất ngờ xảy ra, nhà hàng Trung Hoa nơi anh làm việc trở thành điểm trú ẩn của những con người bình thường bị cuốn vào biến động.

Điểm đáng chú ý của Once Upon a Time in the Middle East nằm ở cách bộ phim tiếp cận chiến tranh từ góc nhìn của những người không chủ động lựa chọn cuộc xung đột. Thay vì tập trung vào những nhân vật quyền lực hay các chiến dịch quân sự, câu chuyện đặt một căn bếp nhỏ vào trung tâm, nơi những món ăn hàng ngày trở thành sợi dây kết nối giữa những con người khác biệt về quốc tịch, hoàn cảnh và quan điểm.

Thẩm Đằng vào vai Xu Fu, đầu bếp Trung Quốc đến Trung Đông làm việc nhưng bất ngờ bị cuốn vào cuộc chiến.

Đạo diễn Văn Mục Dã sử dụng hình ảnh căn nhà hàng giữa vùng chiến sự để tạo nên sự tương phản giữa đời sống và bạo lực. Một bên là tiếng nấu nướng, những bữa ăn và sinh hoạt bình thường, bên kia là tiếng súng và sự bất ổn của chiến tranh. Qua câu chuyện của Xu Fu cùng những người xuất hiện trong nhà hàng, bộ phim hướng đến thông điệp về hòa bình và giá trị của một cuộc sống bình thường.

Tại một sự kiện điện ảnh ở Thượng Hải hồi tháng 9, Văn Mục Dã từng chia sẻ ông muốn dùng một nhà hàng Trung Hoa trong chiến tranh làm điểm nhìn để kể câu chuyện về những con người bình thường bị chiến tranh cuốn vào. Theo đạo diễn, bộ phim không nhằm đứng về một phe phái cụ thể mà muốn khiến khán giả nhận ra rằng trong chiến tranh, rất khó có người thực sự đứng ngoài cuộc.

Vai Xu Fu giúp Thẩm Đằng mở rộng hình ảnh diễn xuất khi kết hợp chất đời thường với câu chuyện mang màu sắc xã hội và nhân văn.

Thẩm Đằng cũng có sự thay đổi đáng chú ý so với hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh. Thay vì dựa chủ yếu vào yếu tố gây cười, nam diễn viên thể hiện Xu Fu như một người lao động bình thường đang tìm cách tồn tại trong hoàn cảnh ngày càng nguy hiểm. Sự kết hợp giữa chất đời thường của nhân vật và bối cảnh chiến tranh giúp vai diễn giữ được màu sắc gần gũi, đồng thời mở rộng phạm vi diễn xuất của Thẩm Đằng.

Việc tác phẩm được chọn đại diện Trung Quốc đại lục mới chỉ là bước đầu trong hành trình Oscar. Theo quy trình được công bố cho mùa giải năm nay, các tác phẩm đủ điều kiện sẽ được sàng lọc để chọn ra danh sách 15 phim vào ngày 15/12/2026. Sau đó, năm bộ phim cuối cùng được đề cử sẽ được công bố vào ngày 21/1/2027. Lễ trao giải Oscar lần thứ 99 dự kiến diễn ra ngày 14/3/2027 tại Los Angeles.

Với doanh thu hơn 2,35 tỷ NDT và điểm Douban 8,7, Chào mừng đến Nhà hàng Long sở hữu lợi thế lớn về sức hút với khán giả đại chúng.

Cuộc đua năm nay được dự báo không dễ dàng đối với Once Upon a Time in the Middle East. Nhiều tác phẩm quốc tế đã có thành tích tại các liên hoan phim lớn như Cannes, Venice, Berlin và Sundance, trong khi quy định mới của Viện Hàn lâm cũng mở rộng nhóm phim có thể đủ điều kiện tranh giải. Điều đó đồng nghĩa bộ phim của Thẩm Đằng sẽ phải cạnh tranh với nhiều tác phẩm đã tạo được tiếng vang trên trường quốc tế.

Dẫu vậy, Once Upon a Time in the Middle East đang sở hữu một lợi thế đáng kể là khả năng tiếp cận khán giả đại chúng. Bộ phim đã chứng minh sức hút tại thị trường nội địa thông qua doanh thu hơn 2,35 tỷ nhân dân tệ, đồng thời lựa chọn câu chuyện về chiến tranh, con người và hòa bình bằng một ngôn ngữ điện ảnh tương đối dễ tiếp nhận.

Oscar 2027 trở thành cơ hội để Chào mừng đến Nhà hàng Long đưa câu chuyện về con người, chiến tranh và hòa bình đến với khán giả quốc tế.

Với Thẩm Đằng, đây cũng là cơ hội để hình ảnh của nam diễn viên được nhìn nhận ở một góc độ khác, không chỉ là ngôi sao phòng vé mà còn là một diễn viên có khả năng đảm nhận những câu chuyện giàu tính xã hội và nhân văn.