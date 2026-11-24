Vừa qua, hãng Paramount Pictures đã tung ra đoạn trailer chính thức cho Children of Blood and Bone (tạm dịch: Những đứa con của máu và xương), dự án điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nữ nhà văn Tomi Adeyemi.

Đoạn giới thiệu mở ra thế giới giả tưởng Orïsha, nơi phép thuật từng chảy tràn trong huyết quản của người dân tộc Maji trước khi bị nhà vua tàn bạo Saran (Chiwetel Ejiofor) tước đoạt. Nhân vật chính Zélie Adebola (Thuso Mbedu) cùng anh trai Tzain (Tosin Cole) quyết định bắt tay với công chúa Amari (Amandla Stenberg) và hoàng tử Inan (Damson Idris) để lật đổ sự cai trị của vua Saran, giành lại nguồn sức mạnh đã mất.

Bên cạnh những màn giao đấu phép thuật điều khiển nước hay triệu hồi linh hồn, trailer còn gây chú ý nhờ phần âm nhạc sôi động với ca khúc Energy của Beyoncé và bản nhạc mới African Love Song do Tems sản xuất.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa, thần thoại Tây Phi. Ảnh: Paramount Pictures

Với thế giới giả tưởng lấy cảm hứng từ văn hóa, thần thoại Tây Phi, cùng dàn diễn viên chủ yếu là người da màu, Children of Blood and Bone được kỳ vọng mang đến màu sắc riêng cho dòng phim fantasy. Tác phẩm cũng gợi nhớ đến Black Panther của Marvel khi đặt bản sắc văn hóa châu Phi làm một trong những chất liệu trung tâm để xây dựng thế giới trên màn ảnh.

Dàn cast phim có Idris Elba, Chiwetel Ejiofor, Lashana Lynch từng góp mặt trong các dự án nhà Marvel .

Lùm xùm hậu trường

Trái ngược với sự hào hứng của khán giả trước màn ra mắt hoành tráng, quá trình đưa cuốn sách lên màn ảnh rộng lại vướng phải lùm xùm hậu trường căng thẳng. Hồi tháng 7 vừa qua, tác giả Tomi Adeyemi từng gây xôn xao khi đăng tải loạt video tuyên bố tách mình khỏi dự án và khẳng định sẽ không bao giờ chuyển thể thêm bất kỳ cuốn sách nào thành phim nữa.

Tomi Adeyemi, tác giả nguyên tác của "Children of Blood and Bone".

Chia sẻ với tờ The Guardian, nữ nhà văn cho biết quãng thời gian trên phim trường là trải nghiệm tồi tệ nhất mà cô từng phải chịu đựng. "Tôi đã rời khỏi trường quay trong tình trạng thở dốc và khóc nức nở. Khi trở về Mỹ, tôi phải đối mặt với những cơn đau thể xác nghiêm trọng và nhiều lần hoảng loạn tinh thần", Adeyemi bộc bạch.

“Tôi hiểu rằng nếu không lên tiếng, mình sẽ không thể bước tiếp. Tôi không thể quá bận tâm đến phản ứng của mọi người, bởi người phải sống với chính mình mỗi ngày là tôi, chứ không phải họ”, nữ tác giả nói thêm về lý do quyết định công khai những trải nghiệm của mình.

Tuy không tiết lộ cụ thể những sự việc xảy ra trong quá trình sản xuất, Adeyemi từng khẳng định không có ý định xem bộ phim.

Adeyemi cho rằng cô sẽ không chuyển thể thêm bất kỳ tác phẩm nào khác sau những trải nghiệm tiêu cực trên phim trường. Ảnh: Paramount Pictures

Tuy nhiên, đến ngày 16/11 vừa qua, Adeyemi đã có bài đăng trên Instagram chia sẻ trailer và dành những lời ghi nhận cho thành quả của ê-kíp. Cô nhắc lại hành trình hình thành thế giới Orïsha từ một ý tưởng ban đầu, đồng thời gửi lời cảm ơn đạo diễn Gina Prince-Bythewood cùng hàng trăm thành viên trước và sau máy quay. Nhà văn bày tỏ mong muốn bộ phim có thể khiến khán giả cảm thấy được truyền cảm hứng, trân trọng và tự hào về bản thân.

Sự thay đổi trong cách Adeyemi công khai nhắc đến bộ phim đánh dấu một diễn biến đáng chú ý sau những chia sẻ tiêu cực trước đó. Dù vậy, cô chưa đưa ra lời giải thích chi tiết về những vấn đề từng xảy ra trong quá trình sản xuất.

Ảnh: Paramount Pictures

Children of Blood and Bone do Gina Prince-Bythewood đạo diễn, đồng biên kịch cùng tác giả nguyên tác, dự kiến ra rạp ngày 15/1/2027.