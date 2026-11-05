Bom rơi trúng địa điểm cứu trợ ở Ukraine, hàng chục người thương vong

Vụ việc xảy ra một ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn do Mỹ làm trung gian hết hạn và chưa đầy một tuần trước khi Mỹ dự kiến ​​​​tập hợp các phái đoàn Ukraine và Nga tại Abu Dhabi để đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh trong cuộc chiến hiện đã bước sang năm thứ năm.

Hình ảnh do Reuters ghi lại hôm 4/11 cho thấy những người đàn ông mặc quân phục đang chất các thi thể trong túi nhựa trắng lên phía sau một chiếc xe tải ở làng Komyshuvakha, nơi bị tấn công nhiều lần. Trong khi đó, máy xúc đang đào đất gần một hố bom lớn trong khi các nhân viên cứu hộ tìm kiếm thi thể dưới lòng đất.

Ivan Fedorov - đồng chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Khu vực Zaporizhzhia cho biết trên mạng xã hội Telegram rằng 59 người đang mất tích.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cáo buộc lực lượng Nga đã thả bom từ trên không xuống một tòa nhà vốn trước đây là trường học, hiện được sử dụng làm điểm phân phối hàng cứu trợ khi mọi người đến nhận viện trợ.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Reuters

Các lớp học tại trường đã bị đình chỉ từ lâu do vị trí gần tiền tuyến. Komyshuvakha nằm cách các vị trí gần nhất của Nga khoảng 17 km, nhưng nó được sử dụng làm hầm trú ẩn và phân phát viện trợ nhân đạo mỗi thứ hai hàng tuần, theo ông Zelenskiy cho biết.

Tổ chức từ thiện World Central Kitchen (WCK), chuyên cung cấp thực phẩm và nước cho cộng đồng, cho biết cơ sở bị trúng bom là một trung tâm nhân đạo và hành chính cho người dân địa phương. Hai thành viên của đội cứu hộ và bốn sĩ quan cảnh sát nằm trong số những người thiệt mạng, theo thông báo của các dịch vụ khẩn cấp.

Bộ Quốc phòng Nga trong khi đó cho biết cuộc tấn công nhắm vào các đơn vị quân đội Ukraine xung quanh Komyshuvakha. Có tới 25 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Nga và Ukraine đều phủ nhận việc cố ý nhắm mục tiêu vào thường dân.

Đoạn phim từ camera gắn trên người của một trong những cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công, được cảnh sát Ukraine đăng tải và Reuters xác minh, cho thấy đống đổ nát và các tòa nhà bị hư hại nặng nề sau các cuộc tấn công trên không ban đầu.

Trong đoạn clip, viên cảnh sát nói rằng khu vực này đang bị đe dọa bởi máy bay không người lái và dường như người này đã trú ẩn một thời gian ngắn bên trong phần còn lại của một tòa nhà bị đánh bom.

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi lệnh ngừng bắn sáu ngày để sơ tán dân thường khỏi thị trấn Oleshky ở miền nam Ukraine do Nga chiếm đóng hết hạn.

Mỹ sẽ tập hợp các phái đoàn từ Ukraine và Nga tại Abu Dhabi từ ngày 10 đến 11/11 để thảo luận về việc chấm dứt xung đột, các thỏa thuận an ninh hậu chiến và các biện pháp nhằm giảm leo thang căng thẳng.