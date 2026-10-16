Bom MOAB của Mỹ có sức công phá khủng khiếp đến mức nào?

Bom nổ trên không cỡ lớn GBU-43/B, thường được gọi là “Mẹ của các loại bom” (MOAB), là vũ khí được Mỹ phát triển nhằm tiêu diệt những mục tiêu diện rộng mà các loại bom thông thường nhỏ hơn khó xử lý trong một đòn đánh duy nhất.

Với khối lượng gần 10 tấn, MOAB từng gây chú ý bởi kích thước đồ sộ và sức công phá vượt xa phần lớn bom thông thường được sử dụng trong các chiến dịch không kích.

MOAB được phát triển trong giai đoạn 2002-2003, khi quân đội Mỹ cần một loại vũ khí có thể nhanh chóng phá hủy các vị trí phòng thủ phức tạp, mạng lưới hang động và khu vực tập trung lực lượng đối phương.

Tên gọi MOAB là viết tắt của cụm từ Massive Ordnance Air Blast, mô tả đặc điểm tạo ra vụ nổ lớn trong không khí.

Quả bom dài khoảng 9,17 m, đường kính khoảng 1,03 m và có khối lượng tổng cộng gần 9,8 tấn. Phần thuốc nổ chiếm khoảng 8,5 tấn.

Sức công phá của nó thường được quy đổi tương đương khoảng 11 tấn TNT, dù hiệu ứng thực tế phụ thuộc vào địa hình, vị trí nổ và đặc điểm mục tiêu.

Khác với bom xuyên phá chuyên dụng, MOAB không được thiết kế để xuyên sâu vào lớp bê tông dày hoặc đá núi.

Vũ khí này chủ yếu phát huy tác dụng nhờ sóng nổ và áp lực cực lớn trên diện rộng. Vì vậy, nó phù hợp hơn với các mục tiêu trên mặt đất, khu vực trống trải hoặc hệ thống hang động có cửa mở ra địa hình bên ngoài.

Một đặc điểm đáng chú ý là MOAB sử dụng hệ thống dẫn đường bằng định vị vệ tinh GPS, giúp tăng độ chính xác khi tiếp cận khu vực mục tiêu.

Tuy nhiên, độ chính xác của điểm đánh không đồng nghĩa với khả năng chỉ giới hạn thiệt hại trong một phạm vi nhỏ. Sức nổ lớn vẫn có thể gây tổn thất nghiêm trọng đối với các công trình và dân thường ở gần.

Mỹ lần đầu sử dụng MOAB trong chiến đấu ngày 13/4/2017, nhằm vào mạng lưới hang động và đường hầm của tổ chức Taliban tại tỉnh Nangarhar, Afghanistan.

Đánh dấu lần đầu tiên loại bom này được triển khai thực chiến kể từ khi phát triển.