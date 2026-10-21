Bom MOAB có thể được Mỹ sử dụng tại Iran như thế nào?

Bom GBU-43/B MOAB đang được chú ý sau khi hãng tin CNN gần đây đăng tin, quân đội Mỹ đã xây dựng những phương án tập kích mới nhằm vào Iran, trong đó có khả năng sử dụng loại bom phi hạt nhân cỡ lớn này.

Tuy nhiên, thông tin về phương án quân sự không đồng nghĩa Washington đã quyết định triển khai vũ khí.

Theo các nguồn tin được CNN dẫn lại, những mục tiêu được xem xét có thể bao gồm hạ tầng năng lượng và một số cơ sở chiến lược của Iran.

Các kế hoạch được cho là có nhiều cấp độ, tùy thuộc vào quyết định của Tổng thống Donald Trump. Nhà Trắng không xác nhận cụ thể phương án sử dụng MOAB.

Về đặc tính kỹ thuật, GBU-43/B được thiết kế để tạo ra sức nổ lớn trên diện rộng. Quả bom nặng gần 9,8 tấn, chứa khoảng 8,5 tấn thuốc nổ và sử dụng hệ thống dẫn đường GPS.

Do kích thước lớn, vũ khí cần được triển khai từ phương tiện phù hợp, thay vì máy bay chiến đấu thông thường.

Nếu được sử dụng, MOAB có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đối với những mục tiêu trên mặt đất hoặc khu vực có công trình tập trung.

Tuy nhiên, hiệu quả sẽ khác biệt nếu mục tiêu là cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng núi. MOAB không được thiết kế chuyên biệt để xuyên qua các lớp đá và bê tông kiên cố.

Điều đó có nghĩa việc sử dụng một quả bom có sức nổ lớn không bảo đảm phá hủy được toàn bộ cơ sở mục tiêu.

Mức độ thiệt hại còn phụ thuộc vào cấu trúc công trình, vị trí nổ và khả năng bảo vệ của cơ sở.

Ngoài vấn đề kỹ thuật, việc sử dụng MOAB tại Iran có thể làm gia tăng đáng kể căng thẳng.

Một cuộc tấn công vào cơ sở chiến lược hoặc hạ tầng năng lượng có thể kéo theo phản ứng quân sự, gây gián đoạn kinh tế và làm phức tạp các nỗ lực ngoại giao.

Vì vậy, khả năng triển khai MOAB cần được nhìn nhận như một phương án có điều kiện, không phải bằng chứng cho thấy Mỹ đã lựa chọn loại bom này.

Giá trị thực tế của nó phụ thuộc vào mục tiêu, kết quả dự kiến và những rủi ro mà Washington sẵn sàng chấp nhận.