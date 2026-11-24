Không dừng lại ở đó, các giá trị văn hóa, truyền thống của đồng bào các dân tộc tại thôn Bom Bo (xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai) tiếp tục được khôi phục, gìn giữ và phát huy trong đời sống hiện đại. Bom Bo không chỉ đơn thuần là địa danh, mà còn là một phần của dòng chảy văn hóa giàu bản sắc của đất và người Đồng Nai.

Khu di tích lịch sử Quốc gia sóc Bom Bo với cổng chào mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Công Nghĩa

Diện mạo nông thôn mới khang trang của thôn Bom Bo. Ảnh: Công Nghĩa

Những hồ nước tự nhiên ở thôn Bom Bo không chỉ là nguồn nước tưới, sinh hoạt mà còn tạo thêm cảnh đẹp hấp dẫn. Ảnh: Công Nghĩa

Vẻ đẹp bình yên và thơ mộng của nông thôn mới trên thôn Bom Bo. Ảnh: Công Nghĩa

Nhà văn hóa Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng sóc Bom Bo là nơi bảo tồn, lưu giữ và phát triển các giá trị văn hóa cho thế hệ mai sau. Ảnh: Công Nghĩa

Kiến trúc mái ngói Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng sóc Bom Bo nhìn từ trên cao. Ảnh: Công Nghĩa

Khu nhà nghỉ dành cho khách du lịch đến tham quan và tìm hiểu văn hóa tại khu bảo tồn. Ảnh: Công Nghĩa

Các em học sinh tìm hiểu văn hóa, lịch sử sóc Bom Bo. Ảnh: Công Nghĩa

Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng sóc Bom Bo trưng bày nhiều hiện vật quý giá. Ảnh: Công Nghĩa

Khách tham quan tìm hiểu về văn hóa của người Stiêng sóc Bom Bo. Ảnh: Công Nghĩa

Các em nhỏ đến tham quan Nhà văn hóa dân tộc Stiêng. Ảnh: Công Nghĩa

Đồng bào dân tộc Stiêng dệt thổ cẩm phục vụ đời sống. Ảnh: Công Nghĩa

Già làng bảo tồn nghề thủ công truyền thống. Ảnh: Công Nghĩa

Đồng bào thôn Bom Bo chuẩn bị các sản vật cho ngày hội văn hóa. Ảnh: Công Nghĩa

Những cô gái Stiêng mang vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống. Ảnh: Công Nghĩa

Thế hệ trẻ các dân tộc tại thôn Bom Bo ngày nay đang tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Ảnh: Công Nghĩa

Một chương trình nghệ thuật hoành tráng được Thường trực Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố Đồng Nai tổ chức ngay trên mảnh đất Bom Bo trong ngày Văn hóa Việt Nam vào tối 24-11. Ảnh: Công Nghĩa