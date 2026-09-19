Bơm, bán bóng khí ngay trong phòng karaoke tại Đà Nẵng

Chào bán bình khí 7 triệu đồng, bơm bóng ngay tại bàn

Rạng sáng 19/9, tại phòng karaoke tầng 2 cơ sở mang bảng hiệu For You KTV (ngay phía trên vũ trường For You Club) địa chỉ 52 - 55 đường Trần Văn Trứ, TP Đà Nẵng, phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật ghi nhận hoạt động bơm, bán và sử dụng bóng khí (nghi là bóng cười) ngay trong không gian phục vụ khách.

Sau khi khách được dẫn vào phòng hát, các nhân viên nữ vào phục vụ theo yêu cầu. Tiếp đó, một nhân viên nam đưa dụng cụ bơm bóng vào phòng, trực tiếp bơm khí vào những quả bóng màu đen rồi chuyển cho khách và nhân viên sử dụng.

Các nhân viên PR sử dụng bóng khí ngay trong phòng hát karaoke.

Trước mặt nhân viên nam là một bình hình trụ đặt trong chiếc xô màu xanh. Người này giữ đầu quả bóng tại vòi bình để bơm khí. Khi bóng căng lớn, nhân viên nhấc bóng khỏi vòi, đưa cho người có nhu cầu. Toàn bộ thao tác được thực hiện ngay tại bàn trong phòng hát.

Khi những quả bóng đang sử dụng xẹp xuống, các quả mới tiếp tục được bơm và chuyển đến người dùng. Không chỉ khách, các nhân viên nữ cũng sử dụng bóng, hết quả này lại tiếp tục với quả khác vừa được cung cấp.

Một nhân viên tự xưng là quản lý, được gọi là “madam”, giới thiệu mỗi bình khí dùng để bơm bóng khí (nhân viên này sử dụng từ “bình bóng cười”) có giá 7 triệu đồng, bơm được khoảng 30 quả bóng. Đây là mức giá và số lượng do nhân viên chào bán. Đáng chú ý, khi tính tiền, nhân viên đưa phiếu tính tiền phòng hát viết tay, không thể hiện khoản tiền bán bóng khí nhưng vẫn thu của khách hàng mỗi bình khí đã được sử dụng là 7 triệu đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên, việc đưa bình khí vào phòng, bơm bóng và cung cấp cho người sử dụng có sự tham gia trực tiếp của nhân viên. Bình khí được đưa vào không gian phục vụ khách, nhân viên nam thực hiện thao tác bơm, trong khi khách và nhân viên nữ sử dụng bóng tại chỗ.

Nam nhân viên bơm bóng khí từ bình khí được chào bán giá 7 triệu đồng để cung cấp cho khách và nhân viên PR ngay trong phòng.

Trước đó, cơ sở kinh doanh này đã từng bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến ma túy. Lúc 0 giờ 10 phút ngày 10/8/2024, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng kiểm tra đột xuất tại tầng 1 For You Club.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở hoạt động quá giờ quy định, một số khách sử dụng shisha, bóng cười. Xét nghiệm nhanh ghi nhận 5 khách dương tính với ma túy; Công an thu giữ 4 bình kim loại nghi chứa khí N₂O và 16 bộ dụng cụ sử dụng shisha.

Đối với hoạt động tại phòng karaoke tầng 2 rạng sáng 19/9, cần kiểm tra nguồn gốc, thành phần khí, chứng từ mua bán, nơi lưu giữ bình khí và việc đưa vào phục vụ khách. Đồng thời, cần làm rõ người quyết định giá bán, cách thức thu tiền, vai trò của người phụ trách ca làm việc và trách nhiệm của chủ cơ sở nếu có sai phạm.

Tên gọi “bóng cười” trong bài được sử dụng theo thông tin nhân viên cung cấp và ghi nhận của phóng viên. Thành phần khí cần được cơ quan chuyên môn xác định; hình ảnh sử dụng bóng không phải căn cứ để kết luận những người có mặt trong phòng sử dụng trái phép chất ma túy.

TP Đà Nẵng triển khai cao điểm 45 ngày đêm phòng, chống ma túy

Trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, Công an TP Đà Nẵng xác định việc triển khai cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm, phục vụ chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy và xây dựng địa bàn không ma túy.

Khi nhân viên PR sử dụng hết đợt bóng khí này thì đợt bóng khí khác sẽ tiếp tục được cung cấp.

Tại hội nghị giao ban công tác tuần sáng 10/8, do Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự tiếp tục được đặt ra với những yêu cầu cụ thể.

Đối với cao điểm 45 ngày đêm phòng chống ma túy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, nhất là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ. Lực lượng chức năng phải bám sát từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, tổ chức rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến ma túy.

Một trong những nội dung được nhấn mạnh là tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là những cơ sở có nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy. Công tác kiểm tra cần gắn với việc nắm tình hình, quản lý địa bàn và phòng ngừa từ cơ sở.

Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện Điện số 32 và Kế hoạch số 483 của Bộ Công an; kết hợp đấu tranh, xử lý với quản lý, giáo dục, phòng ngừa, tạo chuyển biến thực chất tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Khách hàng đang sử dụng bóng cười trong quán được ghi nhận trong đợt kiểm tra ngày 10/8/2024. Ảnh: CA.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nêu cao trách nhiệm, tập trung lực lượng, triển khai cao điểm quyết liệt, thực chất, hiệu quả, hướng tới mục tiêu xây dựng TP Đà Nẵng không ma túy, bảo đảm môi trường an ninh, an toàn phục vụ người dân và phát triển kinh tế, xã hội.

Từ ghi nhận tại For You KTV, Cơ quan chức năng cần kiểm tra, xác minh làm rõ hoạt động cung cấp bóng khí trong phòng hát. Kết quả xác minh, xử lý cần được thông tin công khai, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ về đêm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.