Bolt Holdings: 'Ngựa ô' mới của thị trường tài chính, bất động sản

Mua công ty chứng khoán

Một công ty mới thành lập chưa đầy ba năm vừa chuẩn bị chi ra 626 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn nhất tại một công ty chứng khoán, thương vụ mới nhất trong chuỗi các đợt thâu tóm mà công ty này mong muốn thực hiện kể từ đầu năm, được tài trợ bởi tốc độ tăng vốn hiếm thấy trên thị trường.

Công ty CP Chứng khoán UP vừa chính thức công bố phương án chào bán 67,72 triệu cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm huy động hơn 676 tỷ đồng.

Việc tăng vốn nằm trong chiến lược nhằm mục đích nâng quy mô tổng tài sản lên khoảng 1.500 tỷ đồng trong năm 2026 đã được thông qua tại đại hội cổ đông từ đầu năm.

Theo lý giải của ban lãnh đạo doanh nghiệp, việc có thêm bộ đệm vốn sẽ là nền tảng giúp công ty cũng đặt mục tiêu doanh thu 350 tỷ đồng, gấp đôi mức thực hiện năm 2025 cùng lợi nhuận trước thuế 62,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong thương vụ này không chỉ ở lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ hơn gấp đôi so với cổ phiếu UPS đang lưu hành trên thị trường hiện tại cùng giá chào bán thấp hơn tới phân nửa so với thị giá giao dịch, mà còn ở danh tính nhà đầu tư sẽ tham gia mua trong đợt này.

Trong đó, đáng chú ý nhất là cái tên Bolt Holdings, đơn vị dự kiến sẽ chi ra 626 tỷ đồng để mua vào 62,6 triệu cổ phiếu, phần còn lại 5 triệu cổ phiếu sẽ do ông Chu Tuấn An, Chủ tịch HĐQT công ty mua vào.

Bolt Holdings chỉ mới thành lập từ tháng 2/2024 với vốn điều lệ ban đầu vỏn vẹn 10 tỷ đồng. Nhưng công ty liên tục tăng vốn điều lệ với tốc độ nhanh hiếm thấy, lên 110 tỷ đồng vào tháng 1/2026, trước khi lên 810 tỷ đồng hai tháng sau đó và cán mốc 1.500 tỷ đồng vào tháng 4/2026.

Cùng với thay đổi về quy mô vốn, chức danh tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật liên tục thay đổi sau các lần đổi vốn, từ ông Cao Tấn Thành sang bà Nguyễn Diệu Trang rồi ông Vũ Khánh Din và ông Lưu Thái Đông vào tháng 5/2026.

Tuy nhiên, cổ đông sáng lập và nắm giữ 80% vốn điều lệ vẫn là ông Đỗ Hoàng Minh, con trai cả của ông Đỗ Anh Dũng, nhà sáng lập Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ông Đỗ Hoàng Việt, em trai ông Minh, hầu như ít xuất hiện sau sự cố liên quan đến trái phiếu của tập đoàn này cách đây vài năm.

Phương án chào bán riêng lẻ của Chứng khoán UP. Ảnh: Hỗ trợ thiết kế bởi AI

Nhắm vào bất động sản

Những đợt tăng vốn của Bolt Holdings gắn liền với thời điểm công ty này đăng ký tham gia mua cổ phần ở một số doanh nghiệp.

Ngày 27/8/2026, HĐQT Công ty CP Liên hợp thực phẩm - nay đổi tên thành Công ty CP Bất động sản Ramond, do ông Nguyễn Vĩnh Phúc làm chủ tịch, trình cổ đông hai tờ trình chào bán riêng lẻ liên tiếp, tổng cộng 133,5 triệu cổ phiếu, thu về dự kiến 1.335 tỷ đồng.

Cùng chung một danh sách người mua là ba nhà đầu tư: Công ty CP Bolt Holdings, Công ty CP Công nghệ tài chính Finra Capital và Công ty TNHH MTV Hicorp.

Đợt thứ nhất chào bán 70 triệu cổ phiếu để bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động đầu tư tài chính và theo tờ trình, khoản tiền này sẽ được dùng để mua cổ phần hoặc phần vốn góp tại các doanh nghiệp khác, biến họ thành đối tác kinh doanh, công ty con hoặc công ty liên kết.

Trong đợt này, Bolt Holdings đăng ký mua 17,5 triệu cổ phiếu, Finra Capital 17,5 triệu cổ phiếu, còn Hicorp - nhà đầu tư lớn nhất - đăng ký 35 triệu cổ phiếu.

Đợt thứ hai chào bán 63,5 triệu cổ phiếu, toàn bộ được dùng làm vốn đối ứng cho dự án tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp tại 267 Quang Trung. Tỷ lệ phân bổ giữ nguyên như đợt đầu: Bolt Holdings và Finra Capital mỗi bên 15,875 triệu cổ phiếu, Hicorp 31,75 triệu cổ phiếu.

Cộng cả hai đợt, Bolt Holdings đăng ký mua tổng cộng 33,375 triệu cổ phiếu, tương đương gần 334 tỷ đồng theo giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, mức giá chỉ bằng 1/8 so với giá đóng cửa bình quân 80.000 đồng/cổ phiếu trên thị trường hiện nay.

Finra Capital mua số lượng tương đương Bolt Holdings, trong khi Hicorp - với 66,75 triệu cổ phiếu, tổng giá trị 667,5 tỷ đồng - là nhà đầu tư lớn nhất trong cả hai đợt, nắm giữ đúng một nửa tổng lượng cổ phiếu chào bán.

Nếu cả hai đợt chào bán hoàn tất, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 59,97 tỷ đồng hiện tại lên gần 1.395 tỷ đồng, tăng hơn 23 lần chỉ trong một đợt phát hành, phần lớn rơi vào tay ba tổ chức nói trên.

Thương vụ này nối tiếp một cuộc tái cấu trúc cổ đông tại Công ty CP Liên hợp thực phẩm hồi tháng 4-5/2026, khi Công ty CP Chứng khoán UP mua vào 14,43% vốn điều lệ từ nhóm cổ đông cũ.

Cùng thời điểm, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, Phó tổng giám đốc Ramond Holdings, một công ty khác do ông Đỗ Hoàng Minh nắm cổ phần chi phối, được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên hợp thực phẩm, chức danh mà ông trực tiếp ký tên trên cả hai tờ trình chào bán nói trên.

Tài sản đáng giá nhất của Công ty CP Liên hợp thực phẩm là lô đất 1,14 ha tại số 267 Quang Trung (phường Hà Đông), vừa được UBND Hà Nội đưa vào danh mục phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030. Công ty dự kiến xây tổ hợp dịch vụ và nhà ở cao cấp gần 900 căn hộ trên khu đất này với tổng vốn đầu tư hơn 3.168 tỷ đồng.

Đây không phải lần đầu mô hình này lặp lại. Hồi tháng 3/2026, Bolt Holdings dự kiến song hành cùng Finra Capital và Công ty TNHH F1 Housing đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ của Công ty CP Vải sợi may mặc Miền Bắc (Textaco).

Textaco sở hữu hai khu đất vàng rộng 2,5 ha tại 53 Đức Giang và 1,2 ha tại 79 Lạc Trung, cả hai đều nằm trong danh mục dự án thí điểm vừa được Hà Nội phê duyệt.

Đến phương án chốt cuối, Bolt Holdings bất ngờ rút lui, nhường lại gần như toàn bộ cho F1 Housing mua 52,3 triệu cổ phiếu – tương đương hơn 84% vốn, và Finra Capital mua 100.000 cổ phiếu. Nhưng người đại diện pháp luật của F1 Housing chính là ông Nguyễn Vĩnh Phúc, cùng một cái tên đã nắm ghế chủ tịch Công ty CP Liên hợp thực phẩm.

Sau khi đổi chủ, Textaco nhanh chóng đổi tên thành Công ty CP Bất động sản Pristie, công bố triển khai hai dự án Đức Giang Riversides và Pristie Lạc Trung, đồng thời tham gia dự án The Astor 1 tại khu đô thị Ciputra cùng Thái Nam Land - UDIC.

Nhìn xuyên suốt các thương vụ liên quan đến Chứng khoán UP và Công ty CP Liên hợp thực phẩm có thể thấy Bolt Holdings nhắm vào hai loại tài sản là bất động sản có tiềm năng phát triển và các định chế tài chính có thể hỗ trợ dòng vốn cùng cơ hội mua bán sáp nhập.

Đây là lối đi quen thuộc với các nhóm đầu tư tài chính mới nổi là "đi tắt đón đầu" bằng cách thâu tóm các doanh nghiệp niêm yết sở hữu tài sản tốt nhưng đang cần tái cấu trúc, đặc biệt là khối doanh nghiệp Nhà nước tái cấu trúc và thường sở hữu tài sản là những mảnh đất có vị trí đắc địa làm nhà máy hoặc trụ sở và có khả năng chuyển đổi thành bất động sản thương mại.

Với Công ty CP Chứng khoán UP, mục tiêu thâu tóm không chỉ nhắm tới doanh thu từ mảng kinh doanh tài chính, vốn đang có nhiều dư địa khi Việt Nam nâng hạng thị trường, mà còn để biến công ty chứng khoán này thành một mắt xích tiếp cận các thương vụ tái cấu trúc doanh nghiệp.

Giá trị của Chứng khoán UP, tiền thân là Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia với gần hai thập kỷ hoạt động, nằm ở nền tảng khách hàng, dữ liệu và hạ tầng giao dịch sẵn có, những thứ giúp Bolt Holdings kết nối sâu hơn với giới đầu tư và chủ doanh nghiệp.

Quá trình chuẩn bị cho việc nắm quyền chi phối đã bắt đầu từ khi công ty đổi tên thành Chứng khoán UP vào tháng 6/2024. Ông Cao Tấn Thành,một trong ba cổ đông sáng lập, hiện vẫn giữ 10% cổ phần Bolt Holdings, được đưa vào ghế chủ tịch HĐQT, trước khi chuyển giao cho ông Chu Tuấn An vào tháng 3/2026. Hai cựu tổng giám đốc khác của Bolt Holdings, ông Đinh Văn Hiệp và ông Vũ Khánh Din, cũng được bầu vào HĐQT và Ủy ban Kiểm soát của Chứng khoán UP.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và soát xét bán niên 2026 của Chứng khoán UP cho thấy công ty đang nắm giữ hàng trăm tỷ đồng cổ phiếu tự doanh của các doanh nghiệp chưa niêm yết mang tên F1, UNI1, F1 Homes, F1 Hospitality và Ramond. Báo cáo không nêu rõ pháp nhân đứng sau từng mã, nhưng các tên gọi trùng khớp với hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan đến ông Đỗ Hoàng Minh.