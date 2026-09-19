Bolivia phát hiện loài mèo hoang mới sau hơn một thế kỷ

Loài mèo này được cộng đồng địa phương gọi là tilcayo, thuộc nhóm mèo hổ sinh sống tại nhiều khu vực ở Nam Mỹ. Cá thể này dài khoảng 46 cm, nặng 1,4 kg, nhỏ hơn mèo nhà thông thường. Loài mới được đặt tên khoa học là Leopardus tilcayo, giữ nguyên tên gọi địa phương.

Loài mèo hoang mới ở Bolivia chỉ nặng 1,4 kg. (Ảnh: Paola Nogales Ascarrunz)

Các nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu di truyền để xác nhận đây là một loài riêng biệt. Nhóm nghiên cứu phân tích DNA của 38 cá thể mèo hổ tại một số quốc gia Nam Mỹ, trong đó có 8 mẫu vật lưu giữ tại bảo tàng. Kết quả cho thấy nhóm mèo hổ thực tế gồm 5 loài có sự khác biệt về mặt di truyền.

Theo nhà sinh học tiến hóa Jonas Lescroart, đồng trưởng nhóm nghiên cứu, thông tin về tilcayo hiện còn hạn chế, mới được thu thập từ 2 cá thể sống và một số hình ảnh từ bẫy ảnh. Phân tích mẫu phân cho thấy các loài gặm nhấm nhỏ có thể là một phần thức ăn của chúng, trong khi dữ liệu từ bẫy ảnh cho thấy loài này có thể hoạt động chủ yếu vào ban đêm.

Phân tích di truyền cho biết dòng tiến hóa của tilcayo tách khỏi các loài mèo hổ khác khoảng 1,4 triệu năm trước. Các nhà khoa học cho biết mức độ khác biệt về DNA này đủ để được xem là sự phân tách ở cấp độ loài.

Một trong hai cá thể sống được nghiên cứu là con đực 10 tuổi, hiện được chăm sóc tại khu bảo tồn động vật hoang dã Senda Verde ở Bolivia. Trước đó, cá thể này được một gia đình địa phương nuôi tại nhà.

Phát hiện mới có ý nghĩa đối với công tác bảo tồn, trong bối cảnh rừng Yungas đang chịu sức ép từ nạn phá rừng, mở rộng nông nghiệp, cháy rừng do con người gây ra và hoạt động khai khoáng. Các nhà nghiên cứu đã chia sẻ kết quả với Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) để phục vụ đánh giá riêng đối với 5 dòng mèo hổ.

Theo các nhà khoa học, việc phát hiện thêm một loài mèo mới cho thấy thế giới vẫn còn nhiều loài chưa được biết đến và một số loài có thể đứng trước nguy cơ biến mất trước khi được con người phát hiện.

(theo The Guardian)