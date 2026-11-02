Bolivia đối mặt hạn hán và lũ lụt, hơn 78.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng

Một người dân đi bộ gần cánh đồng muối Salar de Uyuni ở Bolivia. Ảnh: Reuters

Ngày 31/10, Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm huy động các nguồn lực để ứng phó với tác động của hiện tượng El Niño.

Theo đó, Chính phủ Bolivia sẽ huy động nguồn lực tài chính và nhân lực, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong nước và các đối tác quốc tế để triển khai các biện pháp hỗ trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng.

Trong thông điệp gửi tới người dân, Tổng thống Rodrigo Paz nhấn mạnh: “Khác với những năm trước, khi chúng ta thường chờ đợi thiên tai xảy ra rồi mới triển khai các biện pháp ứng phó, lần này, Chính phủ đã chủ động phối hợp với các đối tác quốc tế, đồng thời huy động nguồn lực tài chính và nhân lực trong nước để ứng phó với hiện tượng này”.

Theo số liệu của Bộ Phòng vệ Dân sự Bolivia, ít nhất 78.200 hộ gia đình tại 7 trong số 9 đơn vị hành chính cấp tỉnh đã chịu ảnh hưởng của hạn hán, bao gồm La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija và Santa Cruz. Đến nay, 63 cộng đồng dân cư đã tuyên bố tình trạng hạn hán, trong khi nhiều địa phương khác đang chuẩn bị các phương án ứng phó trước nguy cơ lũ lụt.

Tổng thống Rodrigo Paz cảnh báo Bolivia có thể phải đối mặt đồng thời với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, khi một số khu vực tiếp tục chịu tình trạng thiếu mưa nghiêm trọng, trong khi những địa phương khác có nguy cơ hứng chịu mưa lớn.

“Hiện tượng thời tiết này sẽ gây ra những tác động hết sức nghiêm trọng, bao gồm cả hạn hán và lũ lụt”, Tổng thống Rodrigo Paz nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các cơ quan chức năng và người dân phối hợp chặt chẽ để giảm thiểu thiệt hại.

El Niño là hiện tượng khí hậu tự nhiên gắn liền với sự nóng lên bất thường của vùng nước biển ở khu vực xích đạo Thái Bình Dương, làm thay đổi quy luật phân bố lượng mưa và nhiệt độ ở nhiều khu vực trên thế giới. Vào tháng 10/2026, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên Hợp Quốc (LHQ) cảnh báo rằng đợt El Niño 2026-2027 có thể đạt cường độ chưa từng có, đồng thời kêu gọi các chính phủ hành động ngay để hạn chế thiệt hại. "Đợt El Niño hiện nay có thể có cường độ chưa từng có tiền lệ, thực sự nằm ngoài các biểu đồ giám sát mà chúng tôi đã sử dụng trong bốn thập kỷ qua", bà Celeste Saulo, Tổng thư ký WMO, nói với các phóng viên tại Geneva.