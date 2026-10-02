Bolivia bắt Tổng Công tố cùng 13 người khác với cáo buộc liên quan đến ma túy

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ thu hồi thị thực của ông Mariaca và hàng loạt quan chức cấp cao khác, trong bối cảnh Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz đang đẩy mạnh hợp tác an ninh chặt chẽ với Mỹ. Việc bắt giữ được tiến hành vào tối 30/9 tại Sân bay Quốc tế Viru Viru ở thành phố Santa Cruz de la Sierra.

Bộ trưởng Nội vụ Bolivia Marco Antonio Oviedo cho biết lực lượng cảnh sát đã triệt phá một tổ chức tội phạm bám rễ sâu trong hệ thống tư pháp và Viện Công tố mà ông Mariaca được xác định là kẻ cầm đầu.

Ngay sau đó, vào rạng sáng 1/10, cơ quan chức năng thông báo đã bắt quả tang 4 đối tượng tìm cách tẩu tán các cọc tiền mặt khỏi nhà riêng của ông Mariaca ở Santa Cruz trên một chiếc xe cấp cứu.

Ông Roger Mariaca. Ảnh: GI

Công tố viên Daniel Ortuño cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện 3,53 triệu boliviano (khoảng 294.000 USD) cùng 10.000 USD tiền mặt được giấu trong các khoang của chiếc xe cấp cứu. Cơ quan điều tra tình nghi đây là tiền hối lộ từ những cá nhân muốn nhờ Viện Công tố can thiệp vào các vụ án.

Trước đó, vào ngày 28/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố lệnh hạn chế thị thực đối với ông Mariaca, 12 quan chức và cựu quan chức Bolivia, cùng nhiều cá nhân khác ở Nam Mỹ theo Đạo luật Nhập cảnh và Quốc tịch. Washington cáo buộc ông Mariaca lạm dụng quyền hạn để nhận hối lộ, giúp các tội phạm bạo lực trốn tránh pháp luật.

Cùng ngày, ông Mariaca đã bác bỏ các cáo buộc từ phía Mỹ về việc nhận hối lộ, gọi lệnh thu hồi thị thực là "áp lực chính trị" nhằm cản trở các cuộc điều tra của cơ quan ông. Ông từng tuyên bố sẽ không lùi bước "dù chỉ một centimet".

Trong khi đó, Viện Công tố Bolivia ban đầu phản đối việc bắt giữ, gọi đây là hành vi bắt bớ bất hợp pháp và cử ông Luis Montaño Morales làm người tạm quyền, nhưng Chính phủ Bolivia bác bỏ bổ nhiệm này và tuyên bố ông Montaño cũng đang bị truy nã.

Quốc hội Bolivia dự kiến tổ chức một phiên họp khẩn cấp vào ngày 2/10 để chỉ định Tổng Công tố mới.