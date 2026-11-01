Bolivia ban bố tình trạng khẩn cấp ứng phó với tác động của El Niño

Trong bài phát biểu trước toàn quốc, Tổng thống Paz cho biết sắc lệnh khẩn cấp cho phép tăng cường nguồn lực và triển khai thêm các đội cứu hộ tới những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Ông cảnh báo El Niño sẽ gây ra những tác động rất nghiêm trọng, từ hạn hán đến ngập lụt, đòi hỏi sự phối hợp của tất cả các cơ quan, tổ chức.

Theo báo cáo của Chính phủ Bolivia công bố trong tuần này, hạn hán đang ảnh hưởng đến khoảng 78.000 hộ gia đình tại 6 trong tổng số 9 tỉnh của nước này, đồng thời khiến hơn 75.000 con gia súc bị chết hoặc thất lạc.

Tác động của El Niño đã được ghi nhận tại một số quốc gia láng giềng của Bolivia. Peru đang đối mặt với tình trạng nhiệt độ tăng cao và cháy rừng, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Trong khi đó, thủ đô Santiago của Chile vừa trải qua tháng 10 có lượng mưa cao nhất từng được ghi nhận.