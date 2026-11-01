Bolivia ban bố tình trạng khẩn cấp ứng phó với tác động của El Nino

Hiện tượng El Nino gây hạn hán nghiêm trọng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 31/10, Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm huy động nguồn lực ứng phó với những tác động nghiêm trọng của hiện tượng khí hậu El Nino, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang phải đối mặt đồng thời với hạn hán và lũ lụt.

Trong bài phát biểu trước toàn quốc, Tổng thống Paz cho biết sắc lệnh khẩn cấp cho phép tăng cường nguồn lực và triển khai thêm các đội cứu hộ tới những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.

Ông cảnh báo El Nino sẽ gây ra những tác động rất nghiêm trọng, từ hạn hán đến ngập lụt, đòi hỏi sự phối hợp của tất cả các cơ quan, tổ chức.

Theo báo cáo của Chính phủ Bolivia công bố trong tuần này, hạn hán đang ảnh hưởng đến khoảng 78.000 hộ gia đình tại 6 trong tổng số 9 tỉnh của nước này, đồng thời khiến hơn 75.000 con gia súc bị chết hoặc thất lạc.

El Nino là hiện tượng nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương xích đạo tăng cao bất thường, làm thay đổi hoàn lưu gió, áp suất khí quyển và chế độ mưa trên phạm vi toàn cầu. Những biến động này có thể gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, từ hạn hán, nắng nóng đến mưa lớn và lũ lụt.

Trong tuần này, Liên hợp quốc cảnh báo El Nino hiện nay có thể đạt cường độ chưa từng có, gây hậu quả nghiêm trọng tại Mỹ Latinh, khu vực phía Đông và Nam châu Phi, châu Á và Thái Bình Dương. Tác động của hiện tượng này đã được ghi nhận tại một số quốc gia láng giềng của Bolivia. Peru đang đối mặt với tình trạng nhiệt độ tăng cao và cháy rừng, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Trong khi đó, thủ đô Santiago của Chile vừa trải qua tháng 10 có lượng mưa cao nhất từng được ghi nhận.

Những diễn biến trên cho thấy nguy cơ El Nino làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan tại Nam Mỹ, đặt ra sức ép lớn đối với công tác phòng chống thiên tai và bảo đảm sinh kế của người dân trong khu vực./.