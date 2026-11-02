Bolivia ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do hiện tượng El Niño

Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz ngày 31/10 ký Sắc lệnh Tối cao số 5759, kích hoạt tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Quyết định thiết lập cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành trung ương, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và cảnh sát nước này. Trước đó một ngày, Hội đồng Quốc gia về Giảm thiểu Rủi ro và Ứng phó Thiên tai hoặc Khẩn cấp (CONARADE) đã thông qua đề xuất này.

Trong thông điệp gửi người dân, ông Paz cho biết: "Khác với những năm trước khi chúng ta chờ đợi tác động của môi trường ập đến, chúng ta đã đưa ra quyết định, cùng với sự hợp tác quốc tế và sự nỗ lực trong nước, nhằm huy động các nguồn lực kinh tế và con người để ứng phó với hiện tượng này".

Hạn hán tại Bolivia. Ảnh: La Patria

Nhà lãnh đạo Bolivia cảnh báo El Niño có thể gây ra những tác động nghiêm trọng, từ hạn hán đến lũ lụt, đồng thời kêu gọi sự phối hợp của các cơ quan, chính quyền địa phương và người dân.

Theo báo cáo của chính phủ nước này, hạn hán đã ảnh hưởng đến khoảng 78.000 gia đình tại các bang La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija và Santa Cruz. Thống kê của Bộ Quốc phòng Bolivia cho thấy từ ngày 1/6 đến 29/10, tổng cộng 114.048 gia đình chịu ảnh hưởng hoặc thiệt hại trực tiếp do thiên tai. Hơn 75.000 con gia súc chết vì thiếu nước, đe dọa sinh kế của nhiều cộng đồng nông nghiệp. Hiện 63 cộng đồng đang đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng.

Bên cạnh tình trạng thiếu nước tại các khu vực cao nguyên và thung lũng, Bolivia còn chuẩn bị ứng phó nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất khi mùa mưa thường niên bắt đầu từ tháng 11 và kéo dài đến tháng 3 năm sau.

Bộ trưởng Quốc phòng Ernesto Justiniano cho biết lượng mưa tại nhiều khu vực đang thấp hơn mức cần thiết. "Các dự báo không có nghĩa là tất cả những thiên tai này nhất định sẽ xảy ra, mà là những cảnh báo giúp chúng ta chuẩn bị", ông nói.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới và Liên hợp quốc, El Niño hình thành do nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực xích đạo Thái Bình Dương tăng cao. Hiện tượng này có thể đạt cường độ mạnh chưa từng có, lên đỉnh vào cuối năm 2026 và kéo dài sang năm 2027. Xác suất El Niño tiếp diễn đến tháng 2/2027 được dự báo gần 100%.

Tác động thời tiết bất thường của El Niño cũng đang đe dọa nhiều quốc gia Nam Mỹ. Trong tháng 10, thủ đô Santiago của Chile ghi nhận lượng mưa cao nhất trong lịch sử, trong khi các vụ cháy rừng tại Peru khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.