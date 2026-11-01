Bolivia ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do El Niño

Hạn hán đang ảnh hưởng đến nhiều khu vực và nguy cơ lũ lụt gia tăng trong những tháng tới tại Bolivia (Nguồn: Getty Images)

Nhà lãnh đạo cho biết đã ký sắc lệnh nhằm giải quyết tình trạng hạn hán đang ảnh hưởng đến nhiều khu vực trong nước, đồng thời chuẩn bị ứng phó với nguy cơ lũ lụt trong những tháng tới.

Theo Tổng thống Bolivia, biện pháp này nhằm huy động nguồn lực tài chính và nhân lực, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chính phủ, đồng thời tìm kiếm sự hợp tác quốc tế để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng và giảm thiểu tác động của thiên tai liên quan đến khí hậu đối với đời sống người dân và các hoạt động kinh tế.

Theo đó, hiện đã có 63 cộng đồng tại Bolivia chịu ảnh hưởng của hạn hán, trong khi ngành chăn nuôi cũng đang gặp khó khăn do thiếu thức ăn cho gia súc.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dân sự Bolivia, tính đến ngày 28/10, gần 80.000 hộ gia đình tại 6 trong tổng số 9 tỉnh của nước này đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nước. Hạn hán cũng khiến hơn 75.000 gia súc bị chết.

(theo Tân Hoa xã)