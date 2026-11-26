Đây là mức cao nhất trong hai năm và là lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 8/2026, nhằm kiềm chế lạm phát trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trong nước được củng cố và rủi ro ổn định tài chính vẫn tiếp diễn.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc tại thủ đô Seoul. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo thông cáo của BoK, 5 thành viên Hội đồng Chính sách Tiền tệ ủng hộ quyết định trên, trong khi hai thành viên là Hwang Kun-il và Lee Soo-hyung bỏ phiếu phản đối, đề xuất giữ nguyên lãi suất ở mức 3%.

Trong tháng 10/2026, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và lạm phát lõi, không tính thực phẩm và năng lượng, của Hàn Quốc đều ở mức 2,8%, vượt mục tiêu 2% do giá dịch vụ cá nhân và hàng hóa lâu bền tăng cao. Kỳ vọng lạm phát ngắn hạn của người dân giảm từ 2,7% trong tháng 9/2026 xuống 2,6% trong tháng 10/2026.

BoK dự báo lạm phát sẽ duy trì trên mức mục tiêu trong một thời gian đáng kể do áp lực chi phí tiếp tục lan tỏa và nhu cầu gia tăng.

Cơ quan này giữ nguyên dự báo CPI năm 2026 ở mức 2,7%, nhưng nâng dự báo năm 2027 từ 2,3% lên 2,4%, lạm phát lõi được dự báo ở mức 2,6% cho cả hai năm, cao hơn mức 2,5% đưa ra hồi tháng 8/2026.

Cùng ngày, BoK nâng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế lên 3,9% trong năm 2026 và 4,1% vào năm 2027, so với mức dự báo 3,3% và 2,9% trước đó. Động lực chính đến từ xuất khẩu và đầu tư chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước đó trong tháng 11/2026, Hàn Quốc, nơi có các hãng sản xuất chip lớn như Samsung Electronics và SK hynix, công bố kim ngạch xuất khẩu lần đầu đạt mốc 1.000 tỷ USD trong năm, trở thành quốc gia thứ tư đạt cột mốc này trong năm 2026 sau Mỹ, Trung Quốc và Đức. BoK cũng kỳ vọng tiêu dùng nội địa sẽ phục hồi nhanh hơn nhờ thu nhập cải thiện và chi tiêu tài khóa mở rộng.

Trên thị trường tài chính, giá cổ phiếu điều chỉnh giảm đáng kể do lo ngại về khả năng sinh lời của các khoản đầu tư AI toàn cầu, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Hàn Quốc giảm theo xu hướng quốc tế. Dù đồng USD mạnh lên theo kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất và dòng vốn ngoại rút khỏi thị trường chứng khoán, tỷ giá đồng won so với USD nhìn chung vẫn ổn định nhờ thặng dư tài khoản vãng lai ở mức lớn.

Về ổn định tài chính, BoK cho biết tốc độ tăng trưởng cho vay hộ gia đình đang tăng nhanh ở cả các khoản vay mua nhà và vay khác. Dù đà tăng giá nhà tại Seoul và các vùng phụ cận có chậm lại, kỳ vọng giá nhà tiếp tục tăng vẫn ở mức cao.

BoK nhận định triển vọng kinh tế còn đối mặt với các yếu tố bất định như căng thẳng tại Trung Đông, mức độ lan tỏa của ngành bán dẫn sang cầu nội địa và chính sách tiền tệ, tài khóa tại các nền kinh tế lớn. Cơ quan này sẽ cân nhắc thời điểm tiếp tục tăng lãi suất dựa trên diễn biến lạm phát, tăng trưởng trong nước cũng như các rủi ro liên quan đến nợ hộ gia đình và thị trường nhà ở.