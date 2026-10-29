BoJ dự kiến giữ nguyên lãi suất, tuyên bố đạt mục tiêu lạm phát 2%

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ở Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tại cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày bắt đầu từ ngày 29/10, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) dự kiến đưa ra đánh giá rằng lạm phát cơ bản đã chạm mức mục tiêu 2%, sau gần 14 năm kể từ khi mục tiêu này được đề ra.

Thị trường kỳ vọng BoJ sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức khoảng 1,25%, tiếp nối đợt tăng lãi suất hồi tháng 9/2026. Do lo ngại lạm phát tăng vượt kỳ vọng, ngân hàng trung ương đang chuyển hướng trọng tâm sang việc duy trì đà tăng giá ổn định quanh mức 2%.

Tháng 1/2013, BoJ và Chính phủ Nhật Bản đã ra tuyên bố chung về việc thiết lập mục tiêu lạm phát 2% trong nỗ lực sớm thoát khỏi tình trạng giảm phát. Thời điểm đó, Thống đốc Haruhiko Kuroda đã triển khai chương trình nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ, ban đầu dự kiến đạt mục tiêu trong khoảng hai năm. Tuy nhiên, mục tiêu này khó hiện thực hóa và thời hạn liên tục bị lùi lại.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng đà tăng giá gần đây tại Nhật Bản chủ yếu do các yếu tố bên ngoài, bao gồm chi phí năng lượng tăng vọt. Theo các chuyên gia, việc duy trì đà tăng tiền lương là yếu tố then chốt để tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực, trong đó tiền lương cao hơn sẽ thúc đẩy tiêu dùng, từ đó kéo theo giá cả tăng.

Dù Nhật Bản đã thoát khỏi tình trạng giảm phát, lạm phát dai dẳng và lãi suất cao có thể thu hẹp chi tiêu của các hộ gia đình và doanh nghiệp, làm suy yếu tăng trưởng kinh tế của nước này.

Thời gian qua, BoJ đã từng bước tăng lãi suất nhằm thu hẹp các biện pháp kích thích kinh tế quy mô lớn. Giới quan sát dự báo BoJ sẽ tiếp tục tăng lãi suất cơ bản tại cuộc họp chính sách tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 17-18/12 tới.