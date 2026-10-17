BoJ có thể đẩy nhanh tiến độ tăng lãi suất nếu lạm phát vượt dự báo

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ở Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đang đi đúng hướng trong việc bình thường hóa chính sách tiền tệ, đồng thời cho rằng cơ quan này có thể cần đẩy nhanh tiến độ tăng lãi suất nếu lạm phát gia tăng nhanh hơn dự kiến.

Trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Hội nghị Thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Bangkok (Thái Lan) ngày 17/10, Giám đốc Bộ phận châu Á-Thái Bình Dương của IMF, ông Krishna Srinivasan, khẳng định việc BoJ nâng lãi suất về mức trung tính là quyết định hợp lý. Ông Srinivasan nhấn mạnh nếu lạm phát tăng nhanh hơn dự kiến, BoJ sẽ phải thắt chặt tiền tệ nhanh hơn để tránh tình trạng kỳ vọng lạm phát bị tuột khỏi tầm kiểm soát. Quan chức IMF lưu ý tiến trình này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế thực tế.

Tham dự sự kiện của IMF và WB, Thống đốc BoJ Kazuo Ueda tái khẳng định quyết tâm tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát nền quanh mục tiêu 2%, đồng thời tuyên bố sẽ để tỷ lệ này vượt ngưỡng. Ông cũng tái khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng lãi suất.

Liên quan đến vấn đề tài chính công, đại diện IMF cho biết thị trường đang lo ngại về rủi ro tài khóa trước các kế hoạch mở rộng chi tiêu của Chính phủ Nhật Bản cùng đề xuất giảm thuế tiêu thụ trong hai năm (dự kiến áp dụng từ tháng 4/2027). Mặc dù Nhật Bản đã củng cố tài khóa tốt hơn các thành viên khác thuộc Nhóm bảy quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) nhờ nguồn thu thuế tăng, IMF khuyến nghị nước này cần sớm làm rõ các phương án huy động vốn cho các gói chi tiêu mới, cũng như thiết lập một khung tài khóa trung hạn nhằm giải tỏa lo ngại của giới đầu tư.

Nhận định của IMF xuất hiện trước thềm cuộc họp chính sách của BoJ vào cuối tháng này. Trước đó, áp lực chi phí từ xung đột Trung Đông và sự suy yếu của đồng yen đã thúc đẩy BoJ nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm là 1,25% vào tháng 9/2026. Đa số các nhà phân tích kỳ vọng BoJ sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trước khi năm 2026 khép lại.