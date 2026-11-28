VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên trở lại đường đua xanh vẫn giành 7 HCV, phá 5 kỷ lục Đại hội. Ảnh: Bùi Lượng

Niềm vui từ những kỷ lục

Môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 khép lại tối 27-11, với nhiều dấu ấn chuyên môn. Nổi bật là sự trở lại của Nguyễn Thị Ánh Viên và màn trình diễn ấn tượng của những gương mặt trẻ, cho thấy bơi Việt Nam vẫn có những nhân tố triển vọng.

Ở tuổi 30, sau gần 4 năm rời xa đấu trường đỉnh cao, Ánh Viên vẫn chứng minh được đẳng cấp của một trong những kình ngư xuất sắc nhất lịch sử thể thao Việt Nam. Thi đấu trong màu áo Quân đội, cô giành 7 Huy chương vàng, gồm 3 huy chương cá nhân và 4 huy chương tiếp sức, đồng thời góp công phá 5 kỷ lục Đại hội.

Đáng chú ý, chiến thắng ở nội dung 200m ngửa nữ với thành tích 2 phút 15 giây 46 giúp Ánh Viên phá kỷ lục Đại hội do chính cô thiết lập năm 2018 (2 phút 16 giây 44). Trước đó, cô cũng phá kỷ lục Đại hội ở cự ly 100m ngửa với thành tích 1 phút 02 giây 75. Sau 4 kỳ Đại hội, nữ kình ngư đã nâng tổng số Huy chương vàng lên 44.

Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) cũng là một điểm sáng có thành tích cá nhân tốt nhất. Ảnh: Bùi Lượng

Tuy nhiên, điểm sáng của môn bơi năm nay không chỉ nằm ở Ánh Viên. Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh), ở tuổi 21, giành tới 9 Huy chương vàng cá nhân, trở thành vận động viên có thành tích cá nhân tốt nhất. Đáng chú ý, cô hai lần vượt qua Ánh Viên trong những cuộc đối đầu trực tiếp. Chiến thắng ở nội dung 200m hỗn hợp nữ với thành tích 2 phút 14 giây 38 còn giúp Mỹ Tiên phá sâu kỷ lục Đại hội.

Mỹ Tiên đã có quá trình tích lũy đáng kể ở đấu trường quốc tế, từ SEA Games, Olympic Paris 2024 đến Giải vô địch châu Á. Những kết quả đó cho thấy cô không chỉ là tài năng triển vọng mà đang từng bước khẳng định vị trí trong nhóm kình ngư hàng đầu Việt Nam.

Bức ảnh gây ấn tượng khi 2 kình ngư Ánh Viên (phải) và Mỹ Tiên (trái) về đích. Ảnh: Bùi Lượng

Một gương mặt trẻ khác gây ấn tượng là Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội). Ở tuổi 17, nữ kình ngư giành 8 Huy chương vàng, gồm 4 huy chương cá nhân và 4 huy chương tiếp sức. Thành tích 25 giây 85 ở nội dung 50m tự do nữ giúp Thúy Hiền phá kỷ lục Đại hội; thông số 31 giây 73 ở cự ly 50m ếch nữ còn giúp cô phá kỷ lục quốc gia.

Ở nội dung nam, Trịnh Trường Vinh (TP Hồ Chí Minh) lập kỷ lục quốc gia và Đại hội ở cự ly 200m ngửa với thành tích 2 phút 00 giây 92. Watson Nguyễn phá kỷ lục quốc gia 50m ếch với thông số 27 giây 09; Trần Hưng Nguyên cũng thiết lập kỷ lục Đại hội ở nội dung 400m hỗn hợp nam (4 phút 18 giây 56).

Những thành tích ấy đem lại niềm vui và sự lạc quan cho giới chuyên môn. Bơi Việt Nam không thiếu những gương mặt triển vọng, thậm chí đã có vận động viên đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đàn chị giàu thành tích. Dẫu vậy, kỷ lục trong nước mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là khả năng duy trì phong độ và chuyển hóa thành tích tại Đại hội thành sức cạnh tranh quốc tế.

Từ thành tích nổi bật của Ánh Viên (ngoài cùng bên trái), bơi Việt Nam kỳ vọng vào lứa trẻ. Ảnh: Bùi Lượng

Đầu tư chiều sâu cho thế hệ kế tiếp

Sự trở lại của Ánh Viên mang đến nhiều cảm xúc, nhưng cũng khiến câu chuyện kế thừa của bơi Việt Nam trở nên đáng suy ngẫm. Một vận động viên đã rời đội tuyển quốc gia từ năm 2021, chuyển sang công việc huấn luyện và truyền cảm hứng học bơi, vẫn có thể giành 7 Huy chương vàng sau gần 4 năm không thi đấu đỉnh cao. Đây là minh chứng cho nền tảng chuyên môn và sự bền bỉ đáng nể của cá nhân cô, nhưng đồng thời đặt ra câu hỏi về tốc độ trưởng thành của lớp kế cận.

Thực tế, khoảng trống ở bơi nữ đã bộc lộ trong những năm gần đây. Tại SEA Games 31 năm 2022 và SEA Games 33 năm 2025, các kình ngư nữ Việt Nam chưa thể tái lập vị thế như thời kỳ Ánh Viên. Riêng SEA Games 33, bơi nữ không giành được Huy chương vàng ở các nội dung cá nhân. Những tấm huy chương của Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Thúy Hiền đáng ghi nhận, nhưng cũng cho thấy khoảng cách cần tiếp tục thu hẹp.

Vì vậy, bài toán không phải tìm kiếm một Ánh Viên thứ hai, mà là xây dựng lực lượng đủ đông và mạnh để cạnh tranh ở nhiều nội dung. Một tài năng đặc biệt không thể được tái tạo chỉ bằng kỳ vọng. Những vận động viên như Mỹ Tiên, Thúy Hiền, Trường Vinh hay Watson Nguyễn cần được nhìn nhận như những nhân tố tiềm năng để xây dựng lộ trình phát triển dài hạn.

VĐV Hoàng Quý Phước (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng đội giành HCV và phá kỷ lục Đại hội ở nội dung tiếp sức 4x100m tự do nam. Ảnh: Quý Lượng

Theo Phụ trách Bộ môn Bơi (Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) là bà Lê Thanh Huyền, việc đào tạo cần được đánh giá bằng cả quá trình tiến bộ, thay vì chỉ dựa vào huy chương tại một giải đấu. Một kỷ lục quốc gia hay Đại hội ở tuổi 17 như Nguyễn Thúy Hiền (Quân Đội) là tín hiệu tích cực, nhưng chưa bảo đảm vận động viên có thể vươn tới trình độ châu lục. Các em cần được đầu tư đồng bộ về huấn luyện, thể lực, dinh dưỡng, hồi phục và y học thể thao; đồng thời có cơ hội thi đấu quốc tế thường xuyên để tích lũy kinh nghiệm.

Ở góc độ quản lý, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Hồng Minh cho rằng, đầu tư cần có trọng điểm nhưng không dàn trải. Bên cạnh việc chăm lo cho những vận động viên đã khẳng định năng lực, cần mở rộng nguồn tuyển chọn từ các địa phương, câu lạc bộ và trung tâm thể thao. Sự phối hợp giữa đơn vị chủ quản với đội tuyển quốc gia cũng cần chặt chẽ hơn, bảo đảm quá trình đào tạo không bị gián đoạn khi vận động viên chuyển lên cấp độ thi đấu cao hơn.

Đặc biệt, bơi là môn thể thao đòi hỏi sự tích lũy liên tục. Muốn nâng cao thành tích, vận động viên phải có môi trường tập luyện ổn định, đội ngũ huấn luyện viên chuyên sâu và được tham dự những giải đấu quốc tế chất lượng. Việc đầu tư cần hướng đến cả một thế hệ, thay vì tập trung vào một vài cá nhân xuất sắc.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã đem đến nhiều tín hiệu lạc quan. Nhưng niềm vui hôm nay chỉ thực sự trọn vẹn khi được nối tiếp bằng thành tích tại SEA Games, ASIAD và các giải đấu lớn hơn. Ánh Viên đã có một hành trình rực rỡ. Nhiệm vụ của bơi Việt Nam lúc này là tạo dựng con đường đủ vững chắc để thế hệ tiếp theo tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.