Bơi Việt Nam lập cú đúp huy chương ở ASIAN Para Games 2026

Kình ngư Đỗ Thanh Hải trên bục nhận Huy chương vàng. Ảnh chụp màn hình

Ở đường đua xanh, Đỗ Thanh Hải thi đấu ấn tượng, cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 33 giây 91, qua đó giành HCV. Đồng đội Lê Tiến Đạt về thứ hai với thời gian 1 phút 36 giây 63, giành HCB. Huy chương đồng thuộc về vận động viên Rashidabadi Ali (Iran), với thành tích 1 phút 47 giây 78.

Đáng chú ý, kết quả này đánh dấu sự đổi ngôi giữa hai kình ngư Việt Nam so với ASIAN Para Games 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Ba năm trước, Lê Tiến Đạt giành HCV với thành tích 1 phút 34 giây 04, còn Đỗ Thanh Hải về nhì, nhận HCB với thời gian 1 phút 35 giây 11. Tại kỳ đại hội năm nay, Thanh Hải đã vươn lên vị trí cao nhất trên bục nhận huy chương, trong khi Tiến Đạt tiếp tục khẳng định bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường châu lục.

Đỗ Thanh Hải (phải) và Lê Tiến Đạt giành HCV và HCB cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở nội dung 100m ếch nam hạng thương tật SB5 tại Para Asian Games 2026. Ảnh Đoàn TTNKT Việt Nam.

Với Đỗ Thanh Hải, tấm HCV lần này là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển sự nghiệp. Tại Paralympic Paris 2024, kình ngư Việt Nam từng lọt vào chung kết nội dung 100m ếch nam SB5, đạt thành tích 1 phút 35 giây 61 và xếp thứ năm. Việc cải thiện thành tích tại ASIAN Para Games 2026 cho thấy sự tiến bộ của Thanh Hải ở nội dung sở trường.

Trước đó, tại ASEAN Para Games 2026, Thanh Hải cũng ghi dấu ấn khi giành HCV nội dung 50m ếch nam SB6 với thành tích 42 giây 63, phá kỷ lục đại hội. Những kết quả liên tiếp cho thấy nỗ lực bền bỉ của kình ngư này trong tập luyện, thi đấu, đồng thời khẳng định khả năng cạnh tranh huy chương ở các cự ly bơi ếch.

Thành tích xuất sắc của Đỗ Thành Hải và Lê Tiến Đạt tại ASIAN Para Games 2026. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, Lê Tiến Đạt là gương mặt giàu kinh nghiệm của đội tuyển Bơi người khuyết tật Việt Nam. Sinh năm 1987 tại Đồng Tháp, anh bị teo cơ chân do di chứng sốt bại liệt từ năm 3 tuổi và bắt đầu tập bơi chuyên nghiệp tại Cần Thơ năm 2008. Tại Paralympic Paris 2024, Tiến Đạt thi đấu xuất sắc, giành vị trí thứ tư. Việc tiếp tục có huy chương tại ASIAN Para Games 2026 cho thấy anh vẫn duy trì phong độ và khả năng cạnh tranh ở đấu trường quốc tế.

Chia sẻ sau phần thi, Lê Tiến Đạt cho biết: “Đây là lần thứ 5 em tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á. Để chuẩn bị ASIAN Para Games 5, các vận động viên đội tuyển Bơi đều nỗ lực tập luyện, hoàn thành giáo án của huấn luyện viên với mong muốn đạt thành tích tốt nhất. Cả em và Hải rất vui vì đã giành được huy chương ngày hôm nay, đóng góp sức mình cho Thể thao người khuyết tật Việt Nam”.

Cú đúp HCV, HCB ở nội dung 100m ếch nam SB5 không chỉ mang lại thành tích quan trọng cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASIAN Para Games 2026, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực, tinh thần vượt khó và quyết tâm chinh phục những cột mốc mới của các vận động viên.