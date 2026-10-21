Bơi Việt Nam hướng tới cơ hội giành huy chương

Ba nữ vận động viên Trương Thị Bích Vân, Nguyễn Thị Hải và Nguyễn Thị Kiều chuẩn bị thực hiện bài thi. (Ảnh: THU PHÚC)

Sáng 21/10, điền kinh người khuyết tật Việt Nam có 3 vận động viên tranh tài ở chung kết ném đĩa nữ tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), gồm Trương Thị Bích Vân, Nguyễn Thị Hải và Nguyễn Thị Kiều. Đây là nội dung có sự góp mặt của nhiều vận động viên hàng đầu châu Á và thế giới, trong đó có những gương mặt từng giành huy chương tại các kỳ Paralympic.

Đáng chú ý, Lai Xiaojuan (Trung Quốc), người vừa giành Huy chương vàng ném lao nữ tại Đại hội, tiếp tục tranh tài cùng Sharobidinova Mohigul (Uzbekistan) và Dibaei Faezeh (Iran). Các vận động viên của ba quốc gia này chiếm những vị trí dẫn đầu. Trước sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ có trình độ chuyên môn cao, ba tuyển thủ Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành phần thi.

Ngày mai (22/10), Trương Thị Bích Vân và Nguyễn Thị Hải sẽ tiếp tục tranh tài ở nội dung đẩy tạ.

Trương Thị Bích Vân, Nguyễn Thị Hải và Nguyễn Thị Kiều tranh tài ở chung kết ném đĩa nữ. (Ảnh: THU PHÚC)

Vận động viên Trương Thị Bích Vân. (Ảnh: THU PHÚC)

Vận động viên Nguyễn Thị Kiều. (Ảnh: THU PHÚC)

Vận động viên Nguyễn Thị Hải thực hiện bài thi. (Ảnh: THU PHÚC)

Trong khi đó, chiều nay, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam sẽ tranh tài ở 5 nội dung chung kết, được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội giành huy chương sau những ngày thi đấu đầu tiên chưa đạt thành tích ở các vị trí dẫn đầu.

Tâm điểm là sự xuất hiện của Lê Tiến Đạt ở nội dung 100m bơi ếch nam hạng thương tật SB5. Là đương kim vô địch nội dung này tại kỳ Đại hội trước, kình ngư Việt Nam được vào thẳng chung kết, tiếp tục đứng trước thử thách bảo vệ thành tích trước những đối thủ mạnh của châu lục.

Lê Tiến Đạt là đương kim vô địch nội dung 100m bơi ếch nam hạng thương tật SB5. (Ảnh: THU HOÀI)

Ở các nội dung vòng loại khác trong sáng 21/10, Hồ Văn Đao thi đấu hai cự ly 50m và 100m tự do nam hạng thương tật S8, lần lượt đạt thành tích 39 giây 37 và 1 phút 26 giây 98, nhưng chưa giành quyền vào chung kết.

Ở nội dung 50m tự do nữ hạng thương tật S7, Vi Thị Hằng về đích với thành tích 37 giây 40, xếp sau vận động viên chủ nhà Mizukami Mai (35 giây 81). Trong khi đó, Võ Thanh Tùng đạt thành tích 2 phút 06 giây 42 ở vòng loại 100m ếch nam hạng thương tật SB4, xếp thứ ba lượt bơi thứ hai và giành quyền vào chung kết.

Như vậy, chiều nay, 5 nội dung chung kết của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam sẽ có sự góp mặt của Võ Thanh Tùng, Vi Thị Hằng, Trịnh Thị Bích Như, Lê Tiến Đạt và Võ Thanh Hải. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng khả năng ở những nội dung sở trường, các kình ngư Việt Nam có cơ hội cạnh tranh với những đối thủ mạnh, hướng tới thành tích tốt nhất.