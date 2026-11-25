Một cửa hàng của Huawei tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phiên tòa kéo dài hơn 2 tháng với hơn 60 nhân chứng do bên công tố triệu tập và 15 nhân chứng từ phía bào chữa. Huawei bị kết tội với các cáo buộc, trong đó có gian lận ngân hàng, gian lận qua phương tiện điện tử, vi phạm lệnh trừng phạt và âm mưu đánh cắp bí mật thương mại. Tuy nhiên, Huawei được tuyên không có tội đối với cáo buộc âm mưu phạm tội có tổ chức và âm mưu cản trở công lý.

Vụ án được khởi động từ năm 2018. Năm 2019, Chính phủ Mỹ đưa Huawei vào danh sách hạn chế thương mại, khiến tập đoàn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ của Mỹ, với lý do Washington lo ngại các rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Trong quá trình xét xử, công tố viên cáo buộc Huawei che giấu các giao dịch tại Iran với một số ngân hàng, đồng thời tìm cách tiếp cận trái phép công nghệ và bí mật thương mại của các doanh nghiệp Mỹ. Phía Huawei bác bỏ các cáo buộc, cho rằng các ngân hàng đều biết về hoạt động của tập đoàn tại Iran. Luật sư bào chữa Brian Heberlig bày tỏ thất vọng trước phán quyết, song cho rằng việc Huawei được tuyên không có tội đối với cáo buộc âm mưu phạm tội có tổ chức là sự ghi nhận đối với văn hóa tuân thủ pháp luật của công ty. Ông cho biết Huawei dự kiến kháng cáo.

Tòa dự kiến tuyên án đối với Huawei vào ngày 14/9/2027. Hiện chưa rõ mức phạt mà tập đoàn có thể phải đối mặt.

Vụ việc từng gây căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc và Canada. Tháng 12/2018, bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính Huawei và là con gái nhà sáng lập tập đoàn, bị bắt giữ tại Canada theo yêu cầu của Mỹ. Bà bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch cho một nhân viên ngân hàng HSBC về hoạt động của Huawei tại Iran. Sau gần 3 năm đấu tranh pháp lý liên quan thủ tục dẫn độ, bà Mạnh Vãn Châu đạt thỏa thuận hoãn truy tố với phía Mỹ và trở về Trung Quốc; các cáo buộc đối với bà sau đó được hủy bỏ.