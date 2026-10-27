Bơi lội - vận động toàn thân cho một cơ thể khỏe mạnh

Những bệnh lý và trường hợp cần thận trọng khi sử dụng gừng là vấn đề cần lưu ý để hạn chế các tác dụng không mong muốn. Dù mang lại nhiều lợi ích, gừng có thể không phù hợp với người mắc một số bệnh lý hoặc đang dùng thuốc điều trị. Vậy những trường hợp nào cần hạn chế sử dụng gừng? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.