Bơi lội - vận động toàn thân cho một cơ thể khỏe mạnh
Bơi lội là môn thể thao vận động toàn thân, giúp tăng cường sức bền, cải thiện sức khỏe tim phổi và rèn luyện cơ bắp.
Bơi lội là môn thể thao vận động toàn thân, giúp tăng cường sức bền, cải thiện sức khỏe tim phổi và rèn luyện cơ bắp.
Nhờ lực nâng của nước, bơi lội còn giúp giảm áp lực lên các khớp, phù hợp với nhiều lứa tuổi khi tập luyện đúng cách và bảo đảm an toàn./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/boi-loi-van-dong-toan-than-cho-mot-co-the-khoe-manh-post1144427.vnp