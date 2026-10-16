Bồi hồi vị quê tại hội chợ kết nối hàng công nghiệp nông thôn

Tối 15/10, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, Sở Công Thương Thanh Hóa﻿ phối hợp với Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026.

Hội chợ diễn ra từ ngày 15 đến 21/10, có quy mô 350 gian hàng tiêu chuẩn, với sự tham gia của gần 200 tổ chức, doanh nghiệp đến từ 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhiều địa phương góp mặt như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Huế và Đồng Tháp.

Các gian hàng giới thiệu nhiều dòng sản phẩm, từ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống đến thực phẩm chế biến, đồ uống, hàng tiêu dùng và thiết bị phục vụ sản xuất. Đây không chỉ là nơi trưng bày, quảng bá sản phẩm, hội chợ còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối và nắm bắt nhu cầu thị trường.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong những tháng cuối năm, thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao. “Việc kết nối các cơ sở sản xuất với nhà phân phối và người tiêu dùng sẽ góp phần khơi thông đầu ra cho hàng hóa trong nước, tạo thêm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các làng nghề. Mỗi hợp đồng được ký kết, mỗi kênh tiêu thụ được mở rộng đều có thể góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động nông thôn”, ông Cường cho hay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng cho rằng, cạnh tranh trên thị trường hiện nay không chỉ dựa vào giá cả mà còn phụ thuộc vào chất lượng, thương hiệu và tính minh bạch về nguồn gốc hàng hóa. Thanh Hóa sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhà đầu tư đến hợp tác, đầu tư và gắn bó lâu dài với địa phương.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), khẳng định, hoạt động này nhằm tạo cầu nối giữa sản xuất và thị trường, giúp các cơ sở giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và phát triển quan hệ hợp tác kinh doanh lâu dài. “Thanh Hóa có lợi thế về nguyên liệu và ngành nghề, với các sản phẩm đa dạng từ chế biến nông, lâm, thủy sản đến thủ công mỹ nghệ. Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn thể hiện bản sắc văn hóa, sự sáng tạo và kinh nghiệm của người dân địa phương”, ông nói.

Sau lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng cùng lãnh đạo tỉnh, đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) thăm gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

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Khi thăm các gian hàng, người đứng đầu chính quyền Thanh Hóa đã thưởng thức vị trà Tuyên Quang, nếm đặc sản cu đơ Hà Tĩnh và động viên các hộ kinh doanh có sản phẩm công nghiệp tiêu biểu trưng bày tại hội chợ tiếp tục gìn giữ, nỗ lực phát triển ngành nghề trên chính quê hương.

Thanh Hóa hiện có 33 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; 16 sản phẩm, bộ sản phẩm cấp khu vực và 6 sản phẩm, bộ sản phẩm cấp quốc gia.