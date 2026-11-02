Bồi dưỡng về phân tích kinh tế, tài chính vĩ mô cho kiểm toán viên

Quang cảnh lớp học. Ảnh: N.LY

Khóa học nhằm giúp các kiểm toán viên nắm được kiến thức tổng thể về kinh tế vĩ mô, cấu trúc, nguyên tắc, cơ sở để phân tích tài chính; ảnh hưởng của các chỉ số và sự biến động tới tình hình kinh tế. Đồng thời, từ tình huống cụ thể về diễn biến kinh tế thế giới và Việt Nam, các kiểm toán viên phân tích tác động và đưa ra dự báo.

Chương trình bồi dưỡng được xây dựng gồm 5 chuyên đề:

Chuyên đề 1- Phân tích và chẩn đoán tình hình kinh tế vĩ mô: Giới thiệu nền tảng lý thuyết và khung tư duy kinh tế vĩ mô; khung và phương pháp chẩn đoán kinh tế vĩ mô, tập trung vào mối liên kết giữa khu vực thực, tài khóa, tiền tệ - tài chính và đối ngoại; nhận diện mất cân đối, nguồn gốc và rủi ro vĩ mô; hệ thống tài khoản quốc gia và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản (GDP, GNI, GDP/GRDP); phân biệt lạm phát tổng thế/lạm phát lõi, lạm phát đầu kỳ/lạm phát cuối kỳ/lạm phát bình quân; một số nguồn số liệu phục vụ phân tích kinh tế vĩ mô thường dùng tại Việt Nam và cách khai thác, so sánh, kết hợp các chỉ tiêu để phục vụ phân tích.

Chuyên đề 2 - Đánh giá tác động và hiệu lực của chính sách kinh tế vĩ mô thông qua các kênh truyền dẫn: Hệ thống mục tiêu và các công cụ chính sách kinh tế vĩ mô; khung phân tích từ mục tiêu, công cụ chính sách đến kênh truyền dẫn, kết quả và tác động; kênh tiền tệ - lãi suất - tín dụng - tiêu dùng - đầu tư; kênh tỷ giá - thương mại - dòng vốn - giá cả; kênh tài khóa - tổng cầu - đầu tư - năng lực cung; phối hợp chính sách và các đánh đổi trong điều hành kinh tế vĩ mô, bao gồm tăng trưởng - lạm phát, lãi suất - tỷ giá, tăng trưởng - ổn định tài chính và một số khung phân tích như bộ ba bất khả thi; nhận diện chu kỳ, cú sốc và các vấn đề cơ cấu; phân biệt biến động ngắn hạn với các điểm nghẽn mang tính dài hạn.

ThS. Phó Thị Kim Chi - Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược - giới thiệu nền tảng lý thuyết và khung tư duy kinh tế vĩ mô. Ảnh: N.LY

Chuyên đề 3 - Phân tích tài khóa, nợ công và đầu tư công phục vụ đánh giá kinh tế - tài chính: Khung phân tích tài khóa và các cân đối ngân sách chủ yếu; phân tích chất lượng và tính bền vững của thu - chi ngân sách nhà nước; phân tích nợ công, nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài khóa tiềm tàng; phân tích đầu tư công từ bố trí, giải ngân nguồn lực đến hiệu quả và tác động kinh tế; nhận diện và đánh giá các rủi ro tài khóa, bao gồm rủi ro từ lãi suất, tỷ giá, doanh nghiệp, dự án lớn và các nghĩa vụ tiềm tàng.

Chuyên đề 4 - Phân tích qua các bài tập, tình huống điển hình: Phân tích một số cú sốc kinh tế, tài chính và địa kinh tế lớn của thế giới qua các giai đoạn; làm rõ sự thay đổi về nguồn gốc, tính chất và cơ chế lan truyền của các cú sốc, đặc biệt trong bối cảnh phân mảnh kinh tế, chuyển dịch công nghệ và phát triển nhanh của AI hiện nay; nhận diện các kênh tác động đối với kinh tế thế giới và Việt Nam; phản ứng chính sách của Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài qua các giai đoạn; làm rõ sự thay đổi trong lựa chọn và phối hợp các công cụ chính sách phù hợp với từng bối cảnh.

Chuyên đề 5 - Chia sẻ kinh nghiệm về phân tích kinh tế, tài chính vĩ mô: Tình hình kinh tế, tài chính quốc tế và bài học của các nước; đánh giá tình hình địa chính trị trên thế giới và ảnh hưởng đối với Việt Nam theo quy mô tỉnh, thành phố và các lĩnh vực; những cơ hội, thách thức đối với kiểm toán viên trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng phân tích kinh tế, tài chính vĩ mô.

Các kiểm toán viên đến từ các đơn vị trực thuộc KTNN tham gia lớp học. Ảnh: N.LY

Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Hà Minh Tuấn nhấn mạnh, đây là chương trình đào tạo mới, được xây dựng nhằm giúp các kiểm toán viên có cái nhìn tổng thể và tiếp cận các nguồn dữ liệu thực tế, từ đó bước đầu phân tích tác động và đưa ra dự báo về kinh tế vĩ mô. Mỗi chuyên đề đều có bài tập thực hành phân tích tài khóa, đánh giá kinh tế và xây dựng bản đồ rủi ro trên cơ sở bộ số liệu/tình huống cụ thể. Đây là nền tảng rất thuận lợi để các học viên vừa học kiến thức, vừa thực hành.

Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy là các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và lãnh đạo KTNN.

Để khóa học đạt hiệu quả cao, Phó Giám đốc Trường Hà Minh Tuấn đề nghị các học viên tập trung cao độ, chủ động nghiên cứu tài liệu, thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên; hoàn thành các bài tập thực hành để rút kinh nghiệm, mang kiến thức đã học áp dụng vào thực tiễn hoạt động kiểm toán. Các giảng viên tham gia giảng dạy thường xuyên trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, dành nhiều thời gian để các kiểm toán viên thực hành và chia sẻ kiến thức dựa trên chính kết quả học viên đã làm.

Theo kế hoạch, trong tuần, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán sẽ tổ chức các Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm soát cảm xúc trong hoạt động kiểm toán của kiểm toán viên (03 - 04/11); Lớp bồi dưỡng kiểm toán hoạt động các dự án đầu tư (03 - 04/11); Lớp giới thiệu tổng quát một số công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) phổ biến phục vụ hoạt động kiểm toán (06/11).