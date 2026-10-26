Bồi dưỡng về an ninh, y tế và ứng phó khẩn cấp phục vụ Hội nghị APEC 2027

Hội nghị cấp cao APEC 2027 là sự kiện đối ngoại quan trọng, góp phần khẳng định vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của đất nước và địa phương. Việc đặc khu Phú Quốc được lựa chọn tổ chức các hoạt động của Hội nghị cấp cao APEC 2027 đặt ra yêu cầu cao đối với công tác chuẩn bị, nhất là bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, chăm sóc sức khỏe và chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Để góp phần tổ chức thành công các hoạt động của Hội nghị cấp cao APEC 2027, việc xây dựng đội ngũ nhân lực, trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, khả năng phối hợp và xử lý tình huống là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an toàn cho các đại biểu, khách mời và các hoạt động của hội nghị.

Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng và đội ngũ giảng viên chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm chương trình bồi dưỡng thiết thực, khoa học, sát với yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phân tích tình huống và hướng dẫn thực hành, giúp học viên nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, đánh giá tình hình, trao đổi thông tin và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh. Quá trình đào tạo phải hướng đến hiệu quả thực chất, lấy khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn làm thước đo, bảo đảm mỗi học viên sau khóa học có thể chủ động, bình tĩnh, chính xác và kịp thời thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Đối với 150 học viên tham gia lớp bồi dưỡng, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy lớp học, tích cực nghiên cứu tài liệu, trao đổi kinh nghiệm và gắn kiến thức được trang bị với yêu cầu công tác tại cơ quan, đơn vị.

Mỗi học viên cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC 2027, chủ động phòng ngừa, nâng cao khả năng quan sát, phát hiện, báo cáo và xử lý tình huống theo đúng quy trình, thẩm quyền, đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe con người lên hàng đầu.