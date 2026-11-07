Bồi dưỡng tình yêu biển đảo cho học sinh

Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các nội dung của Đề án tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng tình yêu biển, đảo và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Học sinh tham gia cuộc thi.

Tham gia cuộc thi có 100 thí sinh tiêu biểu, đại diện cho học sinh của 6 trường Trung học cơ sở thuộc các phường Thuận Hóa, An Cựu và Thủy Xuân, thành phố Huế. Các thí sinh tranh tài qua 4 phần thi: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”. Nội dung các câu hỏi tập trung vào kiến thức về biển, đảo Việt Nam; lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; pháp luật Việt Nam và quốc tế về biển, đảo; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Với hình thức thi trực tiếp sinh động, hấp dẫn.

Trao giải cho học sinh đạt giải tại cuộc thi.

Em Trần Ngọc Quỳnh Như, học sinh Lớp 9/6, Trường Trung học cơ sở Hùng Vương xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi.

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cho hay, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo trong nhà trường. Thông qua cuộc thi, các em học sinh được trang bị thêm kiến thức, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đại tá Trần Hồng Quế hy vọng, các em học sinh tiếp tục phát huy tinh thần ham học hỏi, chủ động tìm hiểu kiến thức pháp luật, lịch sử, truyền thống dân tộc và biển, đảo quê hương, trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa tình yêu biển, đảo đến gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Ban tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức trao thưởng cho 12 học sinh có tác phẩm xuất sắc trong Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và Người chiến sĩ Cảnh sát biển”. Những tác phẩm thể hiện góc nhìn trong sáng, sáng tạo của các em học sinh về vẻ đẹp biển, đảo quê hương, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển và khát vọng hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao tặng 24 chiếc xe đạp và 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.