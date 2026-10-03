Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số Pa Cô - Tà Ôi cho cán bộ Bộ đội Biên phòng thành phố Huế

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phát biểu chỉ đạo tại buổi khai giảng. Ảnh: Võ Tiến

Tham gia lớp bồi dưỡng có 15 cán bộ là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các đơn vị Biên phòng trên tuyến biên giới đất liền. Khóa học diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12/2026.

Trong thời gian học tập, các học viên được trang bị kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp tiếng Pa Cô - Tà Ôi; tìm hiểu văn học dân gian, những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào và kiến thức về kinh tế - xã hội phục vụ công tác vận động quần chúng.

Bên cạnh học tập lý thuyết, học viên được rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và giao tiếp bằng tiếng dân tộc. Học viên cũng được đi thực tế, trực tiếp tiếp xúc với người dân địa phương để vận dụng kiến thức đã học, nâng cao khả năng sử dụng tiếng dân tộc trong thực tiễn công tác.

Kết thúc khóa học, học viên được kiểm tra, đánh giá và cấp chứng nhận theo quy định. Ban Tổ chức yêu cầu học viên chấp hành nghiêm nền nếp học tập, tích cực thực hành, bảo đảm chất lượng và an toàn trong quá trình học tập.

Các đại biểu và học viên tham dự buổi khai giảng. Ảnh: Võ Tiến

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai giảng, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu nhấn mạnh, đối với cán bộ, chiến sĩ công tác trên tuyến biên giới đất liền của thành phố, việc hiểu và sử dụng tiếng Pa Cô - Tà Ôi có ý nghĩa thiết thực trong bám địa bàn, gần dân và thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu yêu cầu các học viên tập trung nắm chắc kiến thức, chú trọng rèn luyện kỹ năng nghe, nói, giao tiếp bằng tiếng dân tộc; vận dụng hiệu quả vào công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nắm tình hình và xây dựng mối quan hệ gắn bó với nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, củng cố mối quan hệ gắn bó quân - dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.