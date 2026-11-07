Đối tượng bồi dưỡng gồm cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các sở, ban, ngành thành phố có liên quan trực tiếp đến việc triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc và công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố phấn đấu lựa chọn ít nhất 2 ngôn ngữ dân tộc thiểu số có dân số đông, định cư tại chỗ để đưa vào bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức; có 2 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tham gia tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2029 - 2030, mỗi năm phấn đấu hoàn thành ít nhất một lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức sau khi xây dựng được đội ngũ giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các sở, ban, ngành, địa phương liên quan rà soát các ngôn ngữ dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố để tham mưu UBND thành phố lựa chọn, đưa vào bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định.