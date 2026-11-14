Bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông cho 40 cán bộ đang công tác tại biên giới đất liền

40 cán bộ BĐBP tham gia lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông năm 2026.

Đại tá Lê Văn Long, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên và Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động.

Trong thời gian tham gia khóa học, 40 học viên sẽ được bồi dưỡng với tổng thời lượng 450 tiết, gồm 300 tiết lý thuyết và 150 tiết thực tế tại địa bàn. Nội dung chương trình tập trung trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và giao tiếp bằng tiếng Mông; đồng thời giúp học viên tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Mông. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng giao tiếp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tại cơ sở.

Đại tá Lê Văn Long, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Đại tá Lê Văn Long, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc học tập tiếng dân tộc đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Đồng chí yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ động cơ, thái độ học tập đúng đắn; chủ động khắc phục khó khăn, tích cực nghiên cứu, rèn luyện để nắm vững kiến thức, kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Mông. Đặc biệt, cần kết hợp học lý thuyết với thực hành, vận dụng linh hoạt những kiến thức đã học vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn.

Đồng chí Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng lưu ý, sau khi hoàn thành khóa học, mỗi học viên cần tiếp tục tự học, tự rèn luyện, chủ động gần gũi, giao tiếp với đồng bào, phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng biên phòng với nhân dân. Qua đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

TS. Trịnh Thị Thu Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tham gia giảng dạy tại lớp bồi dưỡng.

Những năm qua, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và cán bộ, công chức, viên chức công tác trên địa bàn biên giới. Đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức bồi dưỡng tiếng Mông cho 120 cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ BĐBP. Các chương trình đào tạo đã góp phần nâng cao năng lực giao tiếp, hiểu biết về văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận tại cơ sở.

Lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao kỹ năng giao tiếp với đồng bào nơi biên giới.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông năm 2026 tiếp tục thể hiện sự quan tâm của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh trong xây dựng đội ngũ cán bộ có kiến thức, kỹ năng và phương pháp công tác phù hợp với đặc điểm địa bàn, đối tượng vận động. Đây không chỉ là hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mà còn là giải pháp thiết thực giúp cán bộ, chiến sĩ thêm gần dân, hiểu dân, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin.

Thông qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.