Bồi dưỡng tiếng dân tộc Mnông cho cán bộ, công chức

Theo kế hoạch, lớp học được tổ chức 3 buổi/tuần (4 tuần) và bế giảng vào ngày 15/10/2026 theo hình thức lấy giao tiếp thực tế làm trọng tâm, chú trọng kỹ năng nghe và nói; ưu tiên những từ ngữ, mẫu câu và tình huống thường xuyên gặp trong công việc.

Theo ông Nguyễn Thành Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Trà, lớp bồi dưỡng trang bị cho các học viên những kiến thức và kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Mnông; từng bước nâng cao khả năng nghe, hiểu, nói và sử dụng tiếng Mnông trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Đồng thời, thông qua lớp học, các học viên có điều kiện tìm hiểu thêm về văn hóa, phong tục, tập quán, đời sống và phương thức giao tiếp của đồng bào Mnông. Từ đó nâng cao chất lượng công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.