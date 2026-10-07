Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm đến các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Công tác xã hội và Hội quần chúng, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố truyền đạt nội dung tại hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Tham dự hội nghị, có gần 4 ngàn cán bộ chuyên trách công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã; trưởng ban Công tác Mặt trận tại khu dân cư trên địa bàn thành phố; trưởng, phó chi hội, chi đoàn các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội Nông dân thành phố (phường Trấn Biên). Ảnh: Văn Truyên

Tại hội nghị, lãnh đạo các ban thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố truyền đạt những nội dung liên quan đến kỹ năng tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động; triển khai các nội dung cơ bản của Kết luận số 01/KL-MTTW-ĐCT và Kết luận số 02/KL-MTTW-ĐCT ngày 5-6-2026 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn mới…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội Nông dân thành phố (phường Trấn Biên). Ảnh: Văn Truyên

Trong chương trình, Ban tổ chức cùng các đại biểu dành thời gian trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác Mặt trận tại cơ sở trong thời điểm hiện nay.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Truyên