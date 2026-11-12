Bồi dưỡng tài năng múa trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Ban tổ chức đã trao 53 giải thưởng cho các tài năng múa học sinh, sinh viên, gồm: 28 giải theo bảng thi (4 giải nhất, 10 giải nhì, 14 giải ba); 9 giải thưởng chuyên đề và 16 giải do Ban Giám khảo trao (11 giải Phong cách, 4 giải Triển vọng, 1 giải Ấn tượng).

Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đánh giá, sau những ngày tranh tài sôi nổi tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội, Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn tốt đẹp. Qua hai đợt tổ chức, cuộc thi đã quy tụ các cơ sở đào tạo từ nhiều vùng, miền của đất nước, với những thí sinh ở các trình độ đào tạo khác nhau. Mỗi tiết mục mang đến một sắc màu riêng, một cách cảm nhận và thể hiện nghệ thuật riêng.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các thí sinh. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

"Thành công của cuộc thi năm 2026 sẽ là tiền đề quan trọng để tiếp tục xây dựng những hoạt động chuyên môn thiết thực, chất lượng, có sức lan tỏa, góp phần phát hiện và bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật cho đất nước. Tôi mong một ngày không xa, từ những sân khấu của cuộc thi hôm nay, chúng ta sẽ được chứng kiến những nghệ sĩ múa Việt Nam trưởng thành, tỏa sáng trên các sân khấu lớn trong nước và quốc tế, mang theo tài năng, bản lĩnh và bản sắc văn hóa Việt Nam", Thứ trưởng Tạ Quang Đông kỳ vọng.

Đánh giá chuyên môn cuộc thi, Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thế Dũng, Trưởng Ban Giám khảo cho rằng, cuộc thi quy tụ bốn bảng thi, từ múa cổ điển châu Âu, Ballet hiện đại, múa đương đại đến múa dân gian dân tộc, múa truyền thống và tài năng biên đạo. Sự đa dạng ấy cho thấy diện mạo phong phú của công tác đào tạo múa hiện nay, đồng thời phản ánh những hướng tìm tòi, sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Ban tổ chức đánh giá, nhiều tác phẩm dự thi có nền tảng kỹ thuật vững vàng, khả năng làm chủ cơ thể, sự hòa quyện giữa âm nhạc và chuyển động, đặc biệt là khả năng truyền tải cảm xúc, tư tưởng nghệ thuật. Một số tác phẩm đã biết khai thác chất liệu văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ múa mới, cho thấy sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo đương đại.

Cuộc thi góp phần phát hiện tài năng múa trẻ, phản ánh diện mạo đa dạng và những tìm tòi, sáng tạo trong công tác đào tạo múa hiện nay. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, cuộc thi cũng cho thấy những vấn đề cần tiếp tục quan tâm trong đào tạo như sự đồng đều về kỹ thuật, chiều sâu biểu cảm, khả năng xử lý âm nhạc, tư duy xây dựng tác phẩm và bản lĩnh sân khấu. Đây là những yêu cầu nghề nghiệp không thể hình thành trong ngày một ngày hai, mà cần cả một quá trình đào tạo nghiêm túc, bền bỉ.

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thế Dũng, giá trị lớn nhất của cuộc thi lần này là việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tạo dựng được một diễn đàn chuyên môn dành riêng cho học sinh, sinh viên ngành múa. Ở đó, các em được thể hiện tài năng, các cơ sở đào tạo được nhìn nhận kết quả giảng dạy, các nghệ sĩ, nhà giáo có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật múa Việt Nam.

Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 thu hút 18 đoàn thuộc các cơ sở đào tạo, với 152 thí sinh đến từ các học viện, trường đại học, cao đẳng, trường trung cấp nghệ thuật. Cuộc thi chia thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 3 - 6/11 tại Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 8 cơ sở đào tạo, 63 thí sinh và 51 tiết mục. Đợt 2 diễn ra từ ngày 10 - 12/11 tại Rạp Kim Mã, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam (Hà Nội), có sự tham gia của 10 đoàn với 89 thí sinh đăng ký.

Kết quả Cuộc thi "Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026" là tiền đề quan trọng để tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng tài năng múa trẻ, góp phần xây dựng đội ngũ nghệ sĩ có trình độ, bản lĩnh và sức sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, nghệ thuật Việt Nam trong giai đoạn mới.