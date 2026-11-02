Bồi dưỡng sát việc để nâng cao hiệu quả năng lực cán bộ cơ sở

Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo đề cương Đề án “Bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp làm việc cho cán bộ, công chức ở cơ sở giai đoạn 2027-2030, định hướng đến năm 2035”.

Mục tiêu tổng quát của dự thảo đề cương Đề án là xây dựng và triển khai chương trình bồi dưỡng có hệ thống, thiết thực, phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu thực thi công vụ, nhằm nâng cao kỹ năng, phương pháp làm việc cho cán bộ, công chức cơ sở; góp phần xây dựng đội ngũ có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện, phối hợp giải quyết công việc, ứng dụng công nghệ số và phục vụ người dân, doanh nghiệp chuyên nghiệp, hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đề án phân loại thành 5 nhóm đối tượng cụ thể, từ cán bộ lãnh đạo, quản lý đến công chức chuyên môn, cán bộ mới chuyển đổi vị trí công tác.

Nội dung bồi dưỡng gồm nhóm kỹ năng tham mưu, phân tích và giải quyết công việc; kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian và tổ chức thực hiện kế hoạch; kỹ năng giao tiếp hành chính và phục vụ Nhân dân; kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm; kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề phát sinh; kỹ năng số và phương pháp làm việc trên môi trường điện tử...

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến vào dự thảo đề cương Đề án tại hội nghị diễn ra chiều 2/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng Đề án nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với yêu cầu ngày càng cao về năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí yêu cầu đơn vị soạn thảo phối hợp với các cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ và các địa phương coi đây là nhiệm vụ chiến lược, đột phá nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu quả. Từ đó, bám sát các văn bản quy phạm pháp luật, khảo sát kỹ nhu cầu thực tế, xác định “khoảng trống” năng lực bằng số liệu cụ thể để làm rõ tính cấp thiết ban hành Đề án, điều chỉnh khung chương trình, chuẩn đầu ra sát với từng vị trí việc làm, tuyệt đối tránh hình thức hay trùng lặp với các chương trình đào tạo hiện có.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí cũng yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện đề cương Đề án theo hướng rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ đối tượng, rõ lộ trình và rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện; bảo đảm sau khi được ban hành, Đề án thực sự trở thành giải pháp thiết thực góp phần nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng và phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Đề án, phấn đấu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét vào ngày 5/11 tới.