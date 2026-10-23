Bồi dưỡng những giọng ca triển vọng từ cuộc thi Giọng hát hay Tây Hồ

Lãnh đạo phường Tây Hồ tặng hoa cho các thí sinh tham gia vòng chung khảo Giọng hát hay Tây Hồ. Ảnh: Hoàng Lân.

Vòng sơ khảo Cuộc thi Giọng hát hay Tây Hồ năm 2026 diễn ra ngày 17-10, với sự tham gia của 100 thí sinh. Qua quá trình đánh giá, Ban tổ chức đã lựa chọn 30 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung khảo, chia thành ba bảng theo độ tuổi: Từ 6 đến 18 tuổi, từ 19 đến 50 tuổi và từ 51 đến 75 tuổi.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ, Trưởng Ban tổ chức hội thi Nguyễn Việt Cường nhấn mạnh, Tây Hồ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ những giá trị đặc sắc của Hồ Tây và văn hóa Thăng Long – Hà Nội. Vì vậy, việc xây dựng đời sống văn hóa phong phú, phát huy các giá trị truyền thống, đồng thời khuyến khích sáng tạo và phát triển những tài năng mới có ý nghĩa quan trọng.

Nhiều tiết mục dự thi dàn dựng công phu với sự tham gia của thí sinh nhiều lứa tuổi. Ảnh: Hoàng Lân

Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi nghệ thuật lành mạnh, bổ ích cho nhân dân mà còn thể hiện mong muốn đưa văn hóa đến gần hơn với mỗi người dân, tạo điều kiện để những người yêu âm nhạc thể hiện niềm đam mê, khẳng định khả năng và lan tỏa tình yêu nghệ thuật trong cộng đồng. Với sự chuẩn bị nghiêm túc của các thí sinh, sự công tâm, trách nhiệm của Ban Giám khảo, vòng chung khảo cuộc thi đã mang đến chương trình nghệ thuật chất lượng, hấp dẫn, giàu cảm xúc.

Tại vòng chung khảo, Ban Giám khảo đánh giá các phần thi theo thang điểm 10, gồm các tiêu chí: Chủ đề, chất giọng, kỹ thuật xử lý tác phẩm và nhịp phách, phong cách biểu diễn, trang phục. Cơ cấu giải thưởng gồm: Ba bộ giải dành cho ba bảng, mỗi bộ có một giải Nhất, bốn giải Nhì và năm giải Ba, cùng cúp, hoa và tiền thưởng của Ban tổ chức. Các thí sinh trình bày đa dạng nhiều bài hát với chủ đề quê hương, đất nước, tình cảm gia đình, nhà trường, bạn bè…

Các ca khúc thể hiện trong cuộc thi có chủ đề về tình yêu quê hương, đất nước. Ảnh: Hoàng Lân.

Theo Ban tổ chức, sau cuộc thi, những giọng ca triển vọng sẽ tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương, kết nối, giao lưu, học hỏi và có thêm cơ hội phát triển năng lực. Qua đó, cuộc thi góp phần hình thành phong trào văn hóa, văn nghệ sâu rộng, bền vững trong nhân dân.

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; phát huy vai trò của văn hóa trong xây dựng con người, bồi đắp các giá trị tốt đẹp và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân.

Cuộc thi có sự tham gia nhiều học sinh tại các trường trên địa bàn phường Tây Hồ. Ảnh: Hoàng Lân.

Đối với phường Tây Hồ, phát triển văn hóa không chỉ là gìn giữ những di sản làm nên bản sắc của vùng đất mà còn là tạo dựng những không gian sáng tạo, những hoạt động nghệ thuật có sức sống và khả năng lan tỏa trong đời sống đương đại. Từ sân khấu cuộc thi, Ban tổ chức kỳ vọng những tài năng âm nhạc mới sẽ được phát hiện, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa và xây dựng thương hiệu văn hóa Tây Hồ trong tiến trình phát triển của Thủ đô Hà Nội.