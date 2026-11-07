Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là công nhân, lao động

Đại diện Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt III, năm 2026.

Đây là lớp thứ tư trong đợt III, với 86 quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Quỹ phát triển đất. Lớp bồi dưỡng được bố trí vào ngày nghỉ, tạo điều kiện để học viên tham gia, phù hợp với đặc thù lao động, sản xuất tại doanh nghiệp.

Các học viên được học tập 5 chuyên đề, gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các học viên tham dự Lễ khai giảng.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng góp phần tạo nguồn phát triển đảng viên, thực hiện Đề án số 30-ĐA/TU về xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2035.