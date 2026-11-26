Giám đốc Trung tâm Chính trị Yên Định khai giảng lớp học.

Tham gia lớp học có 100 học viên là đoàn viên và quần chúng ưu tú được lựa chọn từ 356 đoàn viên thanh niên, quần chúng trong toàn xã. Đây là những công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Định Tân và học viên dự lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề cơ bản như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Giảng viên và học viên cùng trao đổi kiến thức, hiểu biết tại lớp học.

Qua đó, giúp học viên nâng cao nhận thức chính trị, hiểu rõ hơn về vai trò, sứ mệnh của Đảng; tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian ở quân ngũ và có động cơ phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.