Nhà báo, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn (thứ ba, từ trái qua), Ủy viên Hội đồng thơ, Trưởng Ban Nhà văn trẻ Hội Nhà văn Việt Nam trao giấy chứng nhận cho học viên tại lớp tập huấn kỹ năng viết bài cho tạp chí về văn học, nghệ thuật. Ảnh: TƯỜNG VI

Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi người viết am hiểu chuyên môn, có khả năng cảm thụ và góc nhìn riêng. Để có tác phẩm chất lượng, thu hút, chuyên sâu, tác giả cần thường xuyên cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng và phương pháp khai thác đề tài. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ góp phần củng cố kỹ năng làm báo, nâng cao chất lượng tác phẩm của đội ngũ phóng viên, cộng tác viên.

Hội Nhà báo tỉnh An Giang vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ năng viết bài cho tạp chí về văn học, nghệ thuật. Tại lớp tập huấn, nhà báo, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, Ủy viên Hội đồng thơ, Trưởng Ban Nhà văn trẻ Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ đặc trưng của tạp chí văn nghệ, cách khai thác tư liệu, lựa chọn góc tiếp cận và triển khai bài viết theo từng thể loại. Nội dung tập huấn chú trọng yêu cầu cộng tác cho tạp chí Chiêu Anh Các, giúp học viên nắm bắt định hướng nội dung, lựa chọn đề tài phù hợp và nâng cao chất lượng bài viết.

Là cây bút trẻ có một số truyện ngắn đăng trên tạp chí Chiêu Anh Các, Thái Thị Hồng Sương, sinh viên năm ba ngành văn học Trường Đại học An Giang cho biết trước đây em chủ yếu tập trung sáng tác, chưa có nhiều cơ hội tìm hiểu các thể loại báo chí dành cho tạp chí văn nghệ. Qua lớp tập huấn, Sương hiểu thêm cách khai thác tư liệu, xây dựng nội dung và yêu cầu của từng thể loại, nhất là những chia sẻ về thể loại ký chân dung gợi mở cho em hướng viết mới. “Em muốn thử sức viết về những tác giả tiêu biểu của An Giang, tìm hiểu hành trình sáng tạo, giới thiệu các cây bút và tác phẩm có giá trị, góp phần giới thiệu văn học của tỉnh đến bạn đọc”, Sương nói.

Theo ông Lê Thiếu Nhơn, An Giang là một trong những địa phương có lực lượng sáng tác trẻ khá đông tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với nhiều tác phẩm phong phú. Đây là lợi thế để tạp chí văn nghệ của tỉnh phát triển nhưng cần có cách khai thác phù hợp, hiệu quả. Ông Nhơn cho rằng bên cạnh sáng tác, các tác giả nên quan tâm tìm hiểu đời sống văn học, nghệ thuật; viết về chân dung, hành trình sáng tạo của đồng nghiệp và các vấn đề đặt ra trong hoạt động văn nghệ tại địa phương. Những góc tiếp cận này sẽ góp phần làm phong phú nội dung, tăng chiều sâu cho bài viết, đồng thời phản ánh rõ hơn diện mạo văn học, nghệ thuật của tỉnh.

Bên cạnh bồi dưỡng kỹ năng qua các lớp tập huấn, việc tổ chức các chuyến đi thực tế, tạo điều kiện để người viết tìm hiểu đời sống và tích lũy chất liệu sáng tác cũng được chú trọng. Từ đầu năm 2026 đến nay, Câu lạc bộ văn học trẻ An Giang tổ chức nhiều chuyến đi thực tế ngắn và dài ngày để tìm hiểu địa danh, di tích, không gian văn hóa... Tại mỗi điểm đến, các thành viên được tìm hiểu cảnh quan, lắng nghe những câu chuyện về con người, vùng đất và tham gia các hoạt động an sinh xã hội cùng địa phương. Những trải nghiệm thực tế giúp người viết hiểu sâu hơn về đời sống, tiếp cận câu chuyện và tư liệu sinh động mà sách báo khó có thể truyền tải đầy đủ, làm giàu vốn sống và chất liệu cho sáng tác.

Với em Trần Thạch Khang, thành viên Câu lạc bộ văn học trẻ An Giang, những chuyến đi thực tế trong năm nay mang lại nhiều chất liệu quý cho sáng tác. Qua các câu chuyện được nghe, những người gặp gỡ, Khang có thêm cơ hội quan sát, cảm nhận và ghi lại nhiều chi tiết sinh động của đời sống. Từ những trải nghiệm này, Khang sáng tác các bài thơ “Ký ức quê mình”, “Trước ngọn đồi hai triệu đô la” đăng trên báo Quân đội nhân dân và “Tâm sự người lính” đăng trên tạp chí Văn nghệ quân đội.

“Những chuyến đi còn gợi mở cho em viết bút ký về đời sống người dân An Giang. Em đang ấp ủ khai thác những câu chuyện đời thường, nét đẹp trong lao động, sinh hoạt và tình cảm của người dân dưới góc nhìn của người trẻ, hướng đến cộng tác trên tạp chí Chiêu Anh Các và các tạp chí văn nghệ khác”, Khang nói.

Nhà văn Lê Quang Trạng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ văn học trẻ An Giang cho rằng người viết trẻ cần tích cực trải nghiệm, mở rộng vốn sống để có thể thử sức ở nhiều thể loại khác nhau. Bên cạnh sáng tác, mỗi tác giả cần quan tâm tìm hiểu những chuyển động, thành tựu và vấn đề đặt ra trong đời sống văn học, nghệ thuật tại địa phương.

“Viết về văn học, nghệ thuật không chỉ là giới thiệu hay ghi nhận mà cần có sự phát hiện, suy ngẫm và góc nhìn riêng của người viết. Những bài viết chất lượng góp phần lưu giữ thành quả sáng tạo, kết nối những người làm nghề và giúp công chúng hiểu hơn về đời sống văn nghệ của tỉnh”, nhà văn Lê Quang Trạng nói.