Người dân xã Tri Lễ học ngoại ngữ.

Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người đi lao động nước ngoài

Đối với các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn như xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn, công tác giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, trong đó có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ông Ngô Văn Hiền – Phó chủ tịch xã Tri Lễ (Lạng Sơn) cho biết: “Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là một hướng đi có ý nghĩa thiết thực, góp phần giải quyết việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, đồng thời tạo cơ hội để người lao động tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp, nâng cao tay nghề và tích lũy kinh nghiệm sản xuất.

Tuy nhiên, tại xã Tri Lễ, do điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, trình độ dân trí và khả năng tiếp cận giáo dục giữa các khu vực dân cư chưa đồng đều vì vậy công tác đào tạo ngoại ngữ cho người lao động vẫn gặp không ít rào cản”.

Dẫn chứng thêm, ông Hiền cho hay, một bộ phận người lao động chưa có nền tảng ngoại ngữ, kinh tế gia đình eo hẹp nên việc bố trí thời gian tham gia các khóa học tập trung gặp nhiều trở ngại.

Trước thực trạng này, ông Hiền cho rằng, công tác đào tạo cần được triển khai theo hướng thiết thực, linh hoạt, lấy nhu cầu của người lao động và yêu cầu của thị trường tiếp nhận làm cơ sở, tập trung.

Theo đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho người lao động. Đẩy mạnh thông tin về thị trường lao động ngoài nước, các chế độ chính sách ưu đãi và tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ đến từng thôn, bản; giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động đăng ký học tập và lựa chọn đơn hàng phù hợp với năng lực bản thân.

Đẩy mạnh liên kết đào tạo gắn với nhu cầu tuyển dụng thực tế; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để mở các lớp đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng ngay tại địa phương hoặc tổ chức thời gian học linh hoạt, sát với yêu cầu của từng thị trường tiếp nhận.

Ông Ngô Văn Hiền – Phó chủ tịch xã Tri Lễ (Lạng Sơn).

Hỗ trợ các đối tượng chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn: Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, chính sách hỗ trợ chi phí học nghề, học ngoại ngữ và ăn ở trong thời gian đào tạo, giúp họ yên tâm học tập.

“Đầu tư cho đào tạo ngoại ngữ chính là đầu tư cho chất lượng nguồn nhân lực và cơ hội thoát nghèo bền vững của người dân miền núi. Nếu người lao động chỉ có sức khỏe mà thiếu kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ và kiến thức pháp luật thì cơ hội tiếp cận việc làm thu nhập cao sẽ bị hạn chế. Ngược lại, khi được trang bị đầy đủ về ngoại ngữ, tay nghề, tác phong công nghiệp và ý thức kỷ luật, người lao động sẽ có nhiều lợi thế cạnh tranh, từ đó nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Hiền nói.

Ngoại ngữ là chìa khóa để tăng cơ hội việc làm và thu nhập cao cho người lao động

Theo chia sẻ của bà Võ Thanh Hường - Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông, Trường cao đẳng Quốc tế TPHCM, đối với người có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, ngoại ngữ là yêu cầu vô cùng quan trọng và gần như là “sống còn” để có thể được tuyển dụng. Đồng thời, khi bạn có ngoại ngữ tốt kéo theo mức lương tốt, khả năng hoà nhập với môi trường làm việc, công việc được phân công cũng như môi trường sống ở đất nước đó càng nhanh.

Bà Võ Thanh Hường (hàng thứ nhất, từ trái sang) - Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông, Trường cao đẳng Quốc tế TPHCM tư vấn cho sinh viên, phụ huynh. Ảnh NVCC.

Bà Hường dẫn chứng: “Có nhiều nhà tuyển dụng nước ngoài, khi tuyển dụng điều đầu tiên họ đánh giá là cách bạn sử dụng ngôn ngữ, như nói, viết, đọc, hiểu càng tốt thì họ đánh giá càng cao”.

Từ thực tế địa phương mình, ông Ngô Văn Hiền – Phó chủ tịch xã Tri Lễ (Lạng Sơn) cho rằng, những địa phương có đông người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc chú trọng đào tạo ngoại ngữ cần được thực hiện từ sớm, có tính hệ thống và xuyên suốt các cấp học.

Địa phương nên quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ngay từ bậc tiểu học, tạo nền tảng ở cấp THCS, THPT; đồng thời tăng cường hoạt động giao tiếp, thực hành và định hướng ngoại ngữ gắn với nhu cầu của các thị trường lao động.

Bên cạnh chương trình giáo dục phổ thông, địa phương cần phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp tuyển dụng để tổ chức các lớp ngoại ngữ chuyên biệt theo từng thị trường như tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung… cho học sinh sau khi tốt nghiệp và người lao động có nhu cầu. Qua đó hình thành nguồn nhân lực có nền tảng ngoại ngữ, có kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc quốc tế.