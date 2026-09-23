Bồi dưỡng nghiệp vụ ứng dụng AI sản xuất tin truyền hình

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất tin tức truyền hình do Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn (Đài Truyền hình Việt Nam) tổ chức tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà).

Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tham dự có Nhà báo Ngô Minh Toàn, Phó Giám đốc Thường trực; lãnh đạo phòng chuyên môn và phóng viên trực tiếp thực hiện tin tức truyền hình.

Nhà báo Nguyễn Thị Kim Hải, Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số (Đài Truyền hình Việt Nam), chia sẻ nội dung tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày (23 và 24/9), học viên được các giảng viên đến từ Ban Thời sự (Đài Truyền hình Việt Nam) trực tiếp chia sẻ về xu hướng, ứng dụng AI trong quy trình sản xuất chương trình truyền hình hiện đại.

Bên cạnh đó, hướng dẫn cách khai thác, sử dụng một số công cụ AI trong các khâu tiền kỳ và hậu kỳ như xây dựng ý tưởng, phát triển nội dung, hỗ trợ biên tập, sản xuất chương trình.

Hơn 60 học viên là phóng viên, biên tập viên và lãnh đạo cơ quan báo chí các tỉnh, thành tham dự lớp bồi dưỡng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng AI không chỉ làm thay đổi quy trình quản trị dữ liệu, sản xuất nội dung, mà còn tối ưu hoá phương thức tiếp cận công chúng của truyền thông hiện đại.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ làm báo địa phương bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, từ đó ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin, tuyên truyền./.