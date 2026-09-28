Bồi dưỡng nghiệp vụ trọng tài thể thao phong trào ở cơ sở
Ngày 28/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trọng tài các môn thể thao phong trào phục vụ tổ chức các giải thể thao, hội thi, ngày hội thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2026.
Tham gia lớp bồi dưỡng có 42 học viên là cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, giáo viên thể dục thể thao và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố thuộc 8 xã: Lê Lợi, Bum Tở, Bum Nưa, Mường Tè, Pa Ủ, Mù Cả, Tà Tổng và Thu Lũm. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày, từ 28-30/9.
Trong chương trình, học viên được trang bị kiến thức về công tác thể dục thể thao; phương pháp lập kế hoạch, thành lập ban tổ chức, xây dựng điều lệ và tổ chức thi đấu; đồng thời được hướng dẫn luật, phương pháp trọng tài các môn: đẩy gậy, tù lu, kéo co, bắn nỏ, tung còn, pickleball và bóng chuyền hơi.
Lớp bồi dưỡng hướng tới xây dựng lực lượng trọng tài cơ sở có kiến thức, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động thể thao ngày càng thiết thực, an toàn, công bằng và hấp dẫn.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/van-hoa/boi-duong-nghiep-vu-trong-tai-the-thao-phong-trao-o-co-so-1127739