Bồi dưỡng nghiệp vụ trọng tài thể thao phong trào ở cơ sở

Tham gia lớp bồi dưỡng có 42 học viên là cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, giáo viên thể dục thể thao và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố thuộc 8 xã: Lê Lợi, Bum Tở, Bum Nưa, Mường Tè, Pa Ủ, Mù Cả, Tà Tổng và Thu Lũm. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày, từ 28-30/9.

Đồng chí Trần Văn Công - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lớp khai giảng.

Trong chương trình, học viên được trang bị kiến thức về công tác thể dục thể thao; phương pháp lập kế hoạch, thành lập ban tổ chức, xây dựng điều lệ và tổ chức thi đấu; đồng thời được hướng dẫn luật, phương pháp trọng tài các môn: đẩy gậy, tù lu, kéo co, bắn nỏ, tung còn, pickleball và bóng chuyền hơi.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng hướng tới xây dựng lực lượng trọng tài cơ sở có kiến thức, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động thể thao ngày càng thiết thực, an toàn, công bằng và hấp dẫn.