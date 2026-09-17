Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tham gia tập huấn có hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức phụ trách công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 1 ngày, đại biểu được báo cáo viên truyền đạt những nội dung trọng tâm về quy trình, kỹ năng tiếp công dân; phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo. Trong đó, tập trung làm rõ các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết và trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền; lưu ý một số nội dung cần thực hiện trong quá trình tiếp nhận, xử lý và giải quyết các vụ việc phát sinh.

Báo cáo viên truyền đạt những nội dung trọng tâm trong chương trình tập huấn.

Các đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và được báo cáo viên giải đáp, hướng dẫn cách xử lý đối với một số tình huống cụ thể.

Học viên tham gia tập huấn.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ được cập nhật các quy định và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở.