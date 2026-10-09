Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng

Tại đây, các học viên được hướng dẫn, trao đổi về công tác thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC của cơ quan chuyên môn về xây dựng; phân loại dự án đầu tư xây dựng theo công năng phục vụ và tính chất chuyên ngành của công trình; một số nội dung lưu ý trong kiểm tra về PCCC đối với cơ sở do UBND cấp xã quản lý; công tác kiểm tra PCCC đối với các cơ sở.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Báo cáo viên Sở Xây dựng truyền đạt nội dung tại lớp bồi dưỡng

Bên cạnh đó, các học viên dành thời gian thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, qua đó làm rõ các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH tại địa phương.

Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng, cán bộ, công chức cấp xã được bổ sung kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn.