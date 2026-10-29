Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý di sản văn hóa cho hơn 300 cán bộ

Các đại biểu tham dự Chương trình bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2026

Dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam. Buổi lễ còn có 300 đại biểu, học viên là lãnh đạo các Sở VHTTDL; đại diện Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; cán bộ chuyên trách tại các bảo tàng, ban quản lý, trung tâm bảo tồn di sản văn hóa và khu di tích trên cả nước.

Đổi mới tư duy bảo tồn di sản trong kỷ nguyên số

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, chương trình bồi dưỡng diễn ra trong bối cảnh toàn ngành đang tập trung triển khai các định hướng lớn của Đảng: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đặc biệt là thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác bảo tồn, bảo tàng.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và các đại biểu dự chương trình

Thứ trưởng yêu cầu đội ngũ công chức, viên chức ngành văn hóa cần chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới tư duy và phương thức thực hiện. Việc phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo sẽ là chìa khóa then chốt giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo tồn di sản theo hướng bền vững.

Đại diện địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam khẳng định, đây là cơ hội thiết thực để lực lượng làm công tác di sản cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu

Đáng chú ý, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ông Nam lưu ý việc ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực văn hóa phải luôn song hành với việc bảo đảm tính chính xác, độ tin cậy của dữ liệu cũng như tôn trọng giá trị gốc của di sản.

Nhiều chuyên đề nghiệp vụ sát thực tiễn

Trong thời gian 2 ngày (29 – 30.10), các học viên sẽ nghe phổ biến nội dung triển khai Thông báo số 156 của Văn phòng Trung ương Đảng truyền đạt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Bộ VHTTDL.

Bên cạnh đó, chương trình đi sâu vào nhiều chuyên đề trọng tâm và thời sự như: Công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2026; Bảo tồn không gian văn hóa và hệ tri thức biển Việt Nam; Phát triển hệ thống bảo tàng trong kỷ nguyên số và định hướng số hóa di sản; Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển công nghiệp văn hóa; Kinh nghiệm quốc tế trong đào tạo chuyên gia giám định cổ vật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam phát biểu

Ngoài các phiên thảo luận, giải đáp thắc mắc chuyên môn, các học viên sẽ tham gia chương trình khảo sát, học tập thực tế tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar và Bảo tàng Hải dương học (Viện Hải dương học).