Bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống tham nhũng và kiểm soát tài sản

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Diễn ra trong 1 ngày, tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được bổ sung, bồi dưỡng kiến thức: Những vấn đề chung về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiểm soát tài sả, thu nhập của người có chức vụ.

Học viên tham gia lớp tập huấn.

Từ đó, giúp học viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập nắm chắc quy định, hiểu đúng bản chất, làm đúng quy trình và xử lý được những tình huống phát sinh từ thực tiễn. Đồng thời tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, chia sẻ mô hình hiệu quả, phản ánh khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở để được hướng dẫn, tháo gỡ.