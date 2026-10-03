Bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng hành nghề luật sư

Ngày 3/10, Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư năm 2026 với sự tham gia của hơn 150 luật sư đến từ tỉnh Cà Mau, An Giang, TP Cần Thơ và TPHCM.

Lớp tập huấn về Một số Vấn đề cần quan tâm về “Quản trị tổ chức hành nghề luật sư” và “Xác lập hợp đồng dịch vụ pháp lý”

Lớp tập huấn là dịp để đội ngũ luật sư cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời nhận diện những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý cho người dân và doanh nghiệp.

Tại lớp tập huấn, các nội dung về quản trị tổ chức hành nghề, tiếp nhận vụ việc và xác lập, thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý được trao đổi từ góc độ thực tiễn.

Trong quá trình tiếp nhận và thực hiện vụ việc, luật sư cần xác định rõ phạm vi công việc, quyền và nghĩa vụ của các bên, mức thù lao, chi phí cũng như trách nhiệm khi phát sinh vấn đề.

Hợp đồng dịch vụ pháp lý là cơ sở ghi nhận thỏa thuận và trách nhiệm của luật sư, khách hàng trong quá trình thực hiện công việc.

Luật sư Nguyễn Thế Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Đạo đức, Khen thưởng, Kỷ luật - Liên đoàn Luật sư Việt Nam là giảng viên lớp tập huấn

Thực tiễn hành nghề cho thấy, việc thiếu hợp đồng bằng văn bản hoặc thỏa thuận không rõ ràng có thể dẫn đến tranh chấp về phạm vi công việc, chất lượng dịch vụ, thù lao và trách nhiệm của các bên.

Luật sư Nguyễn Thế Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Đạo đức, Khen thưởng, Kỷ luật - Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nhấn mạnh, luật sư không chỉ cần thực hiện tốt công việc chuyên môn mà còn phải quan tâm đến quản trị tổ chức hành nghề, việc xác lập và thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý đúng quy định.

“Sự rõ ràng trong thỏa thuận và trách nhiệm thực hiện cam kết là yếu tố quan trọng để bảo vệ quyền lợi khách hàng, đồng thời giữ gìn uy tín của luật sư và tổ chức hành nghề”, luật sư Nguyễn Thế Phong nói.

Thông qua các tình huống thực tiễn được trao đổi, luật sư có thêm cơ sở nhận diện nguy cơ, hạn chế và trách nhiệm có thể phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý; từ đó chủ động hơn trong tổ chức công việc và quan hệ với khách hàng.

Luật sư Lê Thanh Thuận, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi họp mặt.

Luật sư Lê Thanh Thuận, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau, cho biết nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư không chỉ là bổ sung kiến thức pháp luật mà còn phải chú trọng kỹ năng hành nghề, đạo đức và trách nhiệm đối với khách hàng, xã hội.

“Mỗi luật sư cần chủ động học tập, cập nhật kiến thức, giữ gìn uy tín nghề nghiệp, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ luật sư tỉnh Cà Mau chuyên nghiệp, tận tâm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp”, luật sư Lê Thanh Thuận nhấn mạnh.

Việc thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ giúp luật sư cập nhật quy định, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn hành nghề.

Luật sư Lê Thanh Thuận trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn cho các luật sư

Dịp này, Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau tổ chức Họp mặt kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống luật sư Việt Nam (10/10/1945 - 10/10/2026).

Hoạt động tập huấn và họp mặt là dịp để nhìn lại quá trình xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng hành nghề, đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý ngày càng đa dạng của người dân và doanh nghiệp.