Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hơn 150 học viên

Các học viên dự lớp tập huấn.

Tại hội nghị, các học viên được truyền đạt các chuyên đề về kiến thức và kỹ năng hòa giải ở cơ sở, trong đó tập trung vào những nội dung thiết thực, gắn với yêu cầu và tình hình thực tế tại địa phương; trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở; giải đáp những khó khăn, vướng mắc thường gặp trong quá trình hòa giải tại địa bàn dân cư.

Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức và hòa giải viên. Đồng thời, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải; kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư và góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.