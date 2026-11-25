Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán và các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các học viên được truyền đạt những chuyên đề về vị trí, vai trò, cơ cấu tổ chức của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; kỹ năng tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động; tổ chức các hoạt động tự quản; kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở.

Các học viên cũng được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xử lý những tình huống thực tiễn phát sinh tại địa phương.

Các học viên tham gia hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán đề nghị các học viên chấp hành nghiêm nội quy lớp học, tích cực thảo luận, chia sẻ những cách làm hiệu quả và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Đối với báo cáo viên, cần truyền đạt nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với thực tiễn khu dân cư, chú trọng đặc thù địa bàn đô thị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; dành thời gian trao đổi, giải đáp những vấn đề học viên quan tâm.

Báo cáo viên truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Thông qua hội nghị, học viên có thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ sở, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.