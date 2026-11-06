Bồi dưỡng nghiệp vụ giám đốc điều hành quỹ tín dụng cho 100 học viên

Các đại biểu, học viên dự tổng kết lớp bồi dưỡng. Ảnh: Trung Nguyên

Tham gia lớp bồi dưỡng, gần 100 học viên là lãnh đạo các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thành phố được học tập các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Luật các Tổ chức tín dụng; quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng là HTX và tổ chức tài chính vi mô; đàm phán ký kết hợp đồng, kiểm soát rủi ro pháp lý; quản trị rủi ro tài chính quỹ tín dụng nhân dân; ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ AI trong quản lý, điều hành...

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ quỹ tín dụng nhân dân trao đổi kinh nghiệm, cùng tìm giải pháp nâng cao chất lượng quản trị và điều hành.

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội trao chứng chỉ, giấy khen các học viên xuất sắc. Ảnh: Trung Nguyên

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Huy cho hay, quỹ tín dụng nhân dân có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống; góp phần hạn chế tín dụng không chính thức, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám đốc quỹ tín dụng nhân dân góp phần bổ sung kiến thức chuyên môn, cập nhật các quy định mới cho cán bộ, giúp các quỹ tín dụng hoạt động hiệu quả, đúng quy định.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Huy phát biểu. Ảnh: Trung Nguyên

Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý, đơn vị đào tạo và các quỹ tín dụng nhân dân để tăng cường công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới.