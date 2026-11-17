Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu khai mạc, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung nhấn mạnh, hội nghị là dịp để đội ngũ làm công tác tuyên giáo trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức và phương pháp tham mưu sau khi chuyển giao chức năng tham mưu công tác dân vận về cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường.

Những định hướng, giải pháp trao đổi tại hội nghị là cơ sở để các địa phương, đơn vị vận dụng khi xây dựng kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2027.

Chương trình tập huấn gồm 5 chuyên đề. Trong đó, 3 chuyên đề đầu lần lượt khái quát chức năng, nhiệm vụ và một số định hướng công tác tuyên giáo ở cơ sở, đi sâu vào công tác nghiên cứu, nắm bắt, điều tra dư luận xã hội và bồi dưỡng kỹ năng tham mưu ban hành văn bản của cấp ủy, cụ thể hóa văn bản của cấp trên.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Chuyên đề thứ 4 tập trung vào kỹ năng viết các mẩu chuyện về gương người tốt, việc tốt trên website, fanpage và viết tin, bài tuyên truyền trước các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn quan trọng của đất nước và thành phố. Chuyên đề thứ 5 đề cập công tác chuyển đổi số của ngành tuyên giáo.

Để nội dung tập huấn sát với công việc ở cơ sở, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung đề nghị báo cáo viên trình bày rõ nội dung, rõ phương pháp, rõ cách làm để học viên có thể vận dụng vào nhiệm vụ chuyên môn; học viên tích cực trao đổi những vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị.

Sau quán triệt các chuyên đề, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và các báo cáo viên sẽ dành thời gian để giải đáp vướng mắc, trao đổi về kiến nghị, đề xuất liên quan công tác tuyên giáo ở cơ sở.